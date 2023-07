Come si fa lo Spritz? Ingredienti, tasso alcolico e gusto

In questa estate rovente per molti uno Spritz è un’alternativa fresca da sorseggiare mentre si fa un aperitivo tra amici. La bevanda ricordiamo che è alcolica e che dunque non è adatta a tutti, soprattutto in base alle condizioni di salute. Non si tratta comunque di una bevanda altamente alcolica, infatti si muove tra gli 8 e i 9 gradi, una composizione semplice e non tantissimi ingredienti anche se di sicuro non è una delle bevande più salutari si può bere una volta ogni tanto.

Lo spritz è una bevanda a base di vino bianco o prosecco al quale si aggiunge un liquore che può essere Aperol, Campari o Select. Proprio questo liquore conferisce il classico colore rossastro che lo contraddistingue. In più alla fine si aggiunge un po’ di acqua frizzante o di soda in base ai gusti. Il prezzo medio di questa bevanda è di 4 euro, mentre da alcune parti si trova anche a 5 euro. A volte il prezzo maggiorato dipende anche dal fatto che l’aperitivo di accompagnamento è incluso nel prezzo. Ma andiamo a scoprirne di più.

Come si fa lo Spritz? Storia e ingredienti

Noto anche come Spritzer, lo Spritz è un long drink aperitivo alcolico che risale all’ottocento e viene attribuito all’Italia più precisamente al Veneto. Dal 2011 il cocktail inoltre è riconosciuto dall’IBA in maniera ufficiale. Precisamente le truppe dell’Impero austriaco si ritrovò nel Regno Lombardo-Veneto e portò l’abitudine di allungare i vini del posto con dell’acqua frizzante per cercare di abbassare la gradazione alcolica. Il nome deriva di fatto dal verbo tedesco Spritzen che significa spruzzare e cioè il gesto che abbiamo appena descritto. Solo nel primo dopoguerra in Italia si diffuse l’idea dell’aperitivo e dunque anche come comporlo e si iniziò a servire miscelato col bitter inizialmente Select e successivamente Aperol. Negli anni cinquanta del novecento il boom economico rese popolare lo spritz come bevanda da consumare prima di cena in un certo benessere.

Ma come si prepara. Solitamente si prende il prosecco in una porzione di 7.5 cl, aggiungendo 5 cl di Select, 2.5 cl di soda e un’oliva verde su uno stuzzicadenti a completare il tutto. Inizialmente si versa in un bicchiere, con tanto di ghiaccio, nel seguente ordine: bitter, prosecco e soda guarnendolo anche con mezza fetta d’arancia.

Le varianti

Esistono anche numerose varianti dello Spritz che possono di fatto costituire soluzioni differenti rispetto a quella comune. Troviamo tra i vari Spritz: Select, Aperol, Campari, Cynar, Bianco, triestino, Pirlo, misto. Inoltre la scelta del vino dipende dalla zona in cui ci troviamo, infatti ogni città predilige inserire al suo interno vino di propria competenza. Inoltre va specificato che molto spesso ci troviamo di fronte a prodotti di bassa qualità e dunque per questo il risultato non è eccezionale. Uno Spritz infatti si può rovinare molto facilmente come può essere facile farne uno veramente speciale.

E a voi piace lo Spritz? Lo bevete e ogni quanto? Sicuramente si tratta di un cocktail molto adatto all’estate e che può essere consumato anche in buona compagnia con amici o con la propria metà.