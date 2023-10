Come spiare WhatsApp senza essere visti: i metodi

Il monitoraggio dei messaggi WhatsApp da remoto può essere necessario per genitori preoccupati per la sicurezza dei loro figli online, per individui che desiderano controllare le attività dei propri coniugi o per proteggere i segreti aziendali. Vediamo, quindi, come spiare WhatsApp senza essere visti attraverso vari metodi.

Motivi per monitorare il WhatsApp di qualcuno

Monitorare il WhatsApp di qualcuno può essere motivato da diverse ragioni. Alcune persone potrebbero sospettare infedeltà nel loro rapporto coniugale e desiderare conferme o rassicurazioni. Altri potrebbero voler proteggere i propri figli dal bullismo o dallo stalking online, garantendo un ambiente sicuro per la loro crescita digitale.

Inoltre, il controllo può essere utile per garantire la sicurezza di un caro anziano o per mantenere la coerenza in un contesto professionale. In ogni caso, è essenziale equilibrare la privacy con il bisogno di sicurezza e fiducia nelle relazioni personali o professionali.

Come leggere WhatsApp altrui senza essere scoperti?

Al giorno d’oggi, molte persone si chiedono come controllare WhatsApp senza essere visti. Ciò può essere fatto attraverso vari metodi, vediamo i principali descrivendone il loro funzionamento.

Utilizzare un’app di terze parti

Una possibile soluzione per spiare WhatsApp web senza essere scoperti consiste nell’utilizzare app per controllare WhatsApp come mSpy, compatibile sia con dispositivi iOS che Android.

Per utilizzare mSpy al fine di monitorare le attività WhatsApp di un individuo, è necessario seguire alcuni passaggi:

Visita il sito web ufficiale di mSpy, acquista un piano e ricevi le credenziali di accesso via email. Seleziona il tipo di dispositivo mobile su cui desideri monitorare le conversazioni WhatsApp, che sia Android o iOS. Segui le istruzioni fornite sullo schermo per configurare mSpy sul dispositivo che desideri monitorare. Dopo la configurazione, aspetta qualche ora affinché mSpy registri

l’attività del telefono di destinazione e la trasmetta al server.

Accedi al Pannello di Controllo online di mSpy, dove saranno clonate e visualizzate le attività WhatsApp del dispositivo di destinazione.

Tramite il Pannello di Controllo dell’applicazione, puoi successivamente selezionare una conversazione e accedere alla cronologia dettagliata dei messaggi.

Accesso tramite WhatsApp Web

WhatsApp Web non richiede l’uso di software di monitoraggio; è una funzione ufficiale dell’applicazione di messaggistica che permette di condividere messaggi tra PC e smartphone. Ecco come configurarla al fine di come leggere WhatsApp altrui senza essere scoperti:

Apri la homepage di WhatsApp Web sul tuo computer. Prendi il dispositivo di destinazione. Apri l’app WhatsApp sul dispositivo e fai clic sul menu. Nelle Impostazioni, troverai “Dispositivi collegati.” Tocca questa opzione e cattura il codice QR visualizzato sullo schermo del computer.

I messaggi saranno sincronizzati tra il dispositivo e il computer. Questo metodo non richiede software aggiuntivi, ma p necessario l’accesso fisico al telefono di destinazione o la conoscenza delle credenziali WhatsApp. È utile per i genitori che vogliono monitorare i loro figli in modo trasparente.

Provare il backup di Google Drive

Google Drive è una risorsa utile per clonare WhatsApp senza QR code, ma richiede un dispositivo Android e alcuni passaggi specifici:

Sul telefono che desideri monitorare apri l’applicazione di WhatsApp. Attiva il Backup delle chat nelle Impostazioni. Vai su Account Google, inserisci il tuo indirizzo Gmail e la password. Scegli Google Drive e seleziona la frequenza con cui verrà eseguito il backup.

Ora, tutti i messaggi, le immagini e i video saranno disponibili nel tuo account Google Drive. Tieni presente che questa opzione funziona solo con dispositivi Android, richiede un account Google Drive e potrebbe essere visibile all’utente del telefono di destinazione all’interno delle impostazioni di backup.

Inoltre, è importante notare che i ritardi nel backup potrebbero impedire di visualizzare i messaggi più recenti.

Considerazioni Finali

In conclusione, il monitoraggio delle attività su WhatsApp può essere necessario in molte situazioni, ma è importante farlo in modo etico e legale. mSpy è la migliore app per leggere messaggi WhatsApp senza essere visti che offre un metodo discreto per controllare WhatsApp e altre attività online senza essere scoperti.