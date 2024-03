Come usare Telegram senza numero: la guida per rimanere anonimi

Ormai sul mercato esistono tantissime applicazioni di messagistica differenti, non tutte però ti consentono di rimanere esattamente anonimo. Per questo molti si chiedono come usare Telegram senza numero e mantenere così inviolata la propria privacy? In questo articolo ti forniremo la risposta a questo quesito, fornendoti una guida dettagliata.

Come usare Telegram senza numero

Di base Telegram ti richiederà sempre un numero di telefono per poterlo usare, ma non è detto che questo debba essere per forza il tuo. Con un metodo innovativo introdotto da Telegram stesso, è possibile registrarsi senza dover fornire il proprio numero personale.

Questo nuovo approccio è reso possibile grazie a un portale chiamato “Fragment”, sviluppato appositamente da Telegram. Fragment consente agli utenti di acquistare numeri di cellulare dedicati esclusivamente all’utilizzo con l’app di messaggistica. Questi numeri, tuttavia, non permettono di effettuare chiamate o inviare SMS e non possono essere utilizzati per servizi che richiedono la verifica tramite SMS.

Per ottenere uno di questi numeri, è necessario utilizzare una criptovaluta chiamata “The Open Network” (TON), anch’essa sviluppata da Telegram. Questo sistema di pagamento criptato garantisce l’anonimato delle transazioni. L’acquisto e il trasferimento di TON possono essere effettuati tramite un’app chiamata “Tonkeeper”, disponibile sia su Google Play Store che sull’App Store di Apple.

È importante notare che i numeri di cellulare su Fragment possono avere prezzi elevati, ma è possibile trovare numeri accessibili anche a meno di 10 euro, soprattutto esplorando le opzioni meno costose nella tabella delle offerte.

Cosa fare una volta acquistato un numero su Fragment?

Ecco cosa devi fare per registrare un nuovo account Telegram:

1. Avvia l’applicazione di Telegram sul tuo smartphone.

2. Scendi verso destra dal bordo sinistro dello schermo e seleziona l’opzione “Aggiungi account”.

3. Inserisci qui il numero di telefono acquistato su Fragment e procedi al passaggio successivo.

4. Rileggi il numero per sicurezza e confermalo selezionando “Sì”.

5. Riceverai il codice di verifica sulla piattaforma Fragment. Tocca il pulsante “Apri Fragment”.

6. Accetta il codice mostrato e utilizzalo per completare la registrazione.

Una volta seguiti questi passaggi, potrai utilizzare Telegram in modo completamente anonimo, senza la necessità di una scheda SIM associata.

Altre modalità per usare Telegram con altro numero

Oggi sul mercato sono disponibili tanti operatori denominati “virtuali” che ti permettono di comprare SIM a pochi euro, o anche gratuitamente. Puoi sfruttare anche questi servizi per ottenere un nuovo account su Telegram, senza usare il tuo numero.

Fai attenzione però, in questo caso il numero sarà riconducibile alla tua persona, quindi fai attenzione all’utilizzo che ne fai. Le criptovalute infatti ti consentono il massimo anonimato anche nell’acquisto di prodotti o servizi come il numero di telefono.