Prorogato il Comicon Extra al Carcere Borbonico di Avellino

Fino al 24 aprile 2021 sarà possibile visitare il Comicon Extra presso il Carcere Borbonico di Avellino, un’esposizione che rende omaggio a Giuseppe Camuncoli incentrata sulla cultura pop. Nello specifico sui film e fumetti che hanno fatto la storia e hanno interessato maggiormente la carriera del fumettista.

Camuncoli, autodidatta e amante del disegno fin da piccolo, frequenta nel 1990 un corso di fumetti tenuto da Onofrio Catacchio e fonda, a conclusione del corso, insieme agli altri studenti, un laboratorio di fumetto e una rivista, Arena. Il debutto come professionista avviene però nel 1997 con Bonerest, scritto da Matteo Casali, con il quale forma lo studio Innocent Victim. In seguito, pubblica due episodi della serie Quebrada, ma soprattutto grazie alla pubblicazione in volume di Bonerest ad opera della Magic Press, Camuncoli si propone al mercato statunitense. Per tre anni di seguito viene chiamato, infatti, al Comic-Con di San Diego.

Dal novembre 2000, inizia a collaborare con DC Comics, per cui realizza vari numeri delle serie Vertigo più importanti, come Swamp Thing, Hellblazer, la miniserie Vertigo Pop: Bangkok. Ha realizzato anche alcuni numeri di Batgirl. Nel 2002 lavora anche per Marvel Comics a una storia di Spiderman’s Tangled Web, scritta da Brian Azzarello.

COMICON Extra, di cui la mostra Giuseppe Camuncoli, da Spider-Man a Star War ad Avellino fa parte, è un progetto di promozione della cultura del fumetto su tutto il territorio campano. COMICON Extra è un’iniziativa ideata da COMICON grazie al contributo della Regione Campania. La mostra di Avellino è stata realizzata con la collaborazione della Provincia di Avellino.

Costo della visita

Ingresso gratuito

Orario di apertura

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:30; martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. Chiuso sabato e domenica.

N.B. Per partecipare è necessaria la prenotazione, chiamando ai numeri: 0825 790734 – 0825 790539. Oppure scrivendo all’indirizzo mail: info@museoirpino.it