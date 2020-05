Con l’inizio della fase due torna il tanto atteso gioco del lotto sia online che in ricevitoria.

Le estrazioni del lotto tornano dalla prossima settimana e gli italiani potranno cimentarsi di nuovo con numeri e ruote delle città.

Il gioco del lotto, fra tradizione e innovazione.

Il lotto è uno dei giochi più antichi al mondo, visto che i primi cenni storici ci arrivano dalla Firenze del sedicesimo secolo. Le estrazioni del lotto avvengono su dieci “ruote” coi nomi della città più importanti d’Italia, più una ruota nazionale. Nel gioco del lotto ogni ruota prevede cinque numeri estratti, dall’1 al 90. il gioco del lotto, per la sua componentistica puramente data dalla fortuna e senza una comprovata abilità che possa permettere di aumentare le possibilità di vincita, è sempre stato molto popolare e giocato dai ceti medio bassi della società. Con il lotto, bastavano all’epoca, poche lire ed oggi pochi euro per sognare la cinquina. Una delle strategie più in voga nel gioco del lotto è quella dei numeri ritardatari, metodo che però punta solo alla cabala e non alla matematica.

Il gioco del lotto è legato alla tradizione popolare come ad esempio la smorfia napoletana. I possibili numeri delle estrazioni del lotto, in questa pratica, vengono cercati di essere indovinati tramite l’interpretazione dei sogni o dei fatti di realtà. Ad ogni avvenimento o ad ogni personaggio, del sogno o dell’accaduto reale, viene attribuito un numero che poi viene consigliato di giocare al lotto. Sono centinaia i libri che negli anni sono stati scritti sull’argomento delle estrazioni del lotto. Ed è molto affascinante notare come, nonostante il mondo dei giochi (anche online) sia in continua evoluzione, le estrazioni del lotto, nella loro semplicità, continuano ad appassionare milioni di italiani.

Il gioco del lotto torna dopo oltre un mese.

Le estrazioni del lotto si sono fermate il 21 marzo, causa il lockdown dovuto alla pandemia da covid-19. Il gioco del lotto non è stato bloccato solo nelle ricevitorie fisiche ma anche su internet. Il lotto online ha quindi chiuso per oltre un mese i battenti. Ma come annunciato da Premier Giuseppe Conte, a partire dalla fase due le estrazioni del lotto torneranno per la felicità di tutti gli italiani. La riapertura del lotto è un primo segnale dato al settore dei giochi e delle scommesse, anche se per la riapertura delle sale dovremo attendere ancora un pò. Nel frattempo però dal 4 maggio torneranno le estrazioni del lotto su tutti i siti e in molte ricevitore che avranno la possibilità di garantire la distanza di sicurezza come previsto dall’ultimo dpcm.

Il lotto online, in queste condizioni di incertezza sulla fase due, avrà quindi un grande valore nel mercato dei giochi. L’appassionato di estrazioni del lotto potrà infatti tornare a cercare indovinare i numeri sulle varie ruota con un semplice clic. Come per altri giochi su internet, come le scommesse, il superenalotto, i gratta e vince e tanto altro, anche il lotto online può essere giocato tramite la semplice apertura di un conto gioco. Il lotto online è consentito su tutti i siti che hanno una concessione ADM che garantisce la piena legalità e la tutela dei dati personali. Anche i più giovani, grazie ai siti online ed al momento di emergenza causa coronavirus, hanno infatti scoperto il divertimento di giocare al lotto.

Appuntamento quindi il 4 maggio, quando torneranno le estrazioni del lotto. Chissà quanta gente giocherà numeri legati alla quarantena e tutto quello che circonda la pandemia da covid-19.

