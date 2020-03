Confindustria fa pressioni: slitta decreto ‘blocca-tutto’

Ancora ritardi sull’essenziale

Dopo settimane ad aizzare la folla contro i runner che correvano da soli e l’anziano che camminava per strada, ci si è forse resi conto che prendersela con gli indisciplinati che circolano nonostante il decreto è giusto, ma miope se prima non si decide di bloccare la folla di persone che si sposta tutti i giorni per andare in fabbrica al lavoro.

Lavoro, troppo lavoro: molti lombardi si recano ancora nelle fabbriche aperte, sono sotto gli occhi di tutti le immagini delle metro di Milano pienissime, degli autobus colmi di quelle persone che lavorano ancora a pieno regime.

Confindustria scrive a Conte

Dopo giorni di tentennamenti, dopo appelli inascoltati del presidente della Lombardia Attilio Fontana, che alla fine ha deciso di chiudere tutto da solo, anche il premier Giuseppe Conte ha annunciato che verranno chiuse le fabbriche non essenziali. Una vittoria, meglio tardi che mai? No. Perché Confindustria è scattata subito ed ha chiesto al governo di rivedere queste misure. E il decreto ‘blocca-tutto’ di Conte, da oggi slitta a mercoledì. Altri giorni persi.

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha scritto al presidente del Consiglio Conte, nella quale si chiede al governo una “disposizione di carattere generale che consenta la prosecuzione di attività non espressamente incluse nella lista e che siano però funzionali alla continuità di quelle ritenute essenziali”. Confindustria chiede “la continuità delle attività strategiche per la produzione nazionale” (quindi non solo quelle essenziali). E, secondo Confindustria, bisogna garantire i “tempi tecnici necessari dall’entrata in vigore del provvedimento a concludere le lavorazioni in corso, ricevere materiali e ordinativi già in viaggio, consegnare quanto già prodotto e destinato ai clienti”.

