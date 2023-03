Conoscere le Marche per amarle

Se fino ad oggi avevi sottovalutato le Marche come meta per le tue prossime vacanze, sappi che hai commesso un grande errore, ma puoi sempre rimediare. La regione si contraddistingue per alcuni luoghi veramente iconici del territori italiano, come Recanati, Loreto, i Monti Sibillini e San Severino Marche, senza dimenticare Macerata e Pesaro e Urbino.

Quindi se fino ad ora non sei mai stato nelle Marche, è il momento di programmare il tuo prossimo viaggio. Prepara le valige, si parte!

Un fascino d’altri tempi

Dobbiamo ammettere che le Marche rispetto ad altre regioni italiane, ha un sapore e un fascino d’altri tempi. In alcune zone, sembra che la frenesia del mondo moderno, non sia riuscita a contaminare i ritmi delle stagioni e della campagna, dove i marchigiani ancora lavorano operosi per offrire il meglio della terra.

E le coste? Le città d’arte? Gli Appennini e le zone verdeggianti che contraddistinguono questo territorio affascinante. Una regione che ha dato ospitalità a personalità storiche e letterarie come Leopardi e Raffaello.

Una regione che forse viene fin troppo sottovalutata, ma che ha molto da offrire a chi la visita, tra i percorsi di fede di Loreto e le bellezze naturali delle coste e delle Grotte di Frasassi. Ma se tutto questo ancora non ti basta, continuando a leggerci scoprirai quali sono i motivi che dovrebbero portarti nelle Marche per il tuo prossimo week-end libero.

Tutto il meglio

Le Marche offrono un mare pulito e limpido, con le sue spiagge che si contraddistinguono per la sabbia fine e facile accesso alle acqua. 17 le bandiere blu dei mari che bagnano la regione. Ma per chi visita la regione in estate, il divertimento non manca tra le feste e le sagre di paese, che costellano il calendario e che permettono di scoprire piccole città d’arte come San Severino, Camerino, Cingoli, Fiastra e Offida.

Per gli amanti dello shopping, immancabile tappa, quella dell’outlet di Casette d’Ete, dove acquistare i migliori marchi a prezzi scontatissimi. Ma se invece si va alla ricerca di una vacanza all’insegna della natura, non mancano i parchi naturali da visitare, come quello dei Monti Sibillini, uno dei più amati dagli escursionisti con chilometri di sentieri da percorrere.

Gli appassionati della musica potranno allietarsi con l’Ancona Jazz, il Macerata Opera Festival e il Music Notes di Fano.

Ma Marche si legge ospitalità, quindi, strutture ricettive in cui la cortesia la fa da padrone, ristoranti dove i sapori della tradizione trovano piena espressione tra il ragù a grana grossa di una pasta al forno senza eguali. Sapori genuini, tipici delle campagne con il coniglio in porchetta, il ciasculo e le celebri olive all’ascolana.

Perchè i marchigiani sanno bene cosa sia l’ospitalità, inizialmente ti potranno apparire schivi e riservati, ma dopo poco, sapranno offrirti tutto il loro meglio e quello di una regione ancora tutta da scoprire.