Considerazioni per Facilitare l’impiego delle Macchine Robotiche

L’automazione delle attività di manutenzione delle macchine può aggiungere valore al proprio business in diversi modi.

La valutazione di queste idee e l’integrazione delle migliori pratiche con robot avanzati aiuta a eliminare le inefficienze, lasciando spazio a un futuro produttivo.

Le strutture che impiegano macchine robotiche offrono diversi vantaggi in termini di produttività, quali bassi costi operativi ed eccellente utilizzo della macchina in diverse applicazioni.

Oggi il mercato sta registrando un innalzamento della produzione di mix ad alto volume a basso volume. Questa tendenza ha costretto sia i produttori di piccole e medie dimensioni a prendere in considerazione l’automazione robotizzata per poter soddisfare le richieste dei clienti.

Per individuare il giusto equilibrio di fronte alle tecnologie avanzate e ai robot, gli imprenditori dovranno fare le seguenti considerazioni.

Robot Industriali

La richiesta di robot industriali salva-spazio, veloci e facili da installare, spostare, azionare e manutenere è in aumento.

Queste unità consentono ai produttori di aumentare i tempi di attività e la produttività, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Oggi, alcuni robot avanzati sono dotati di una maggiore protezione. Essi agevolano la protezione contro i fluidi taglienti.

Inoltre, sono dotati di classificazioni di resistenza all’inerzia più elevate per migliorare le prestazioni di trattamento dei pezzi di grandi dimensioni che aiutano a superare le sfide.

L’uso crescente di robot leggeri e piccoli a sei assi è un’altra tendenza in via di sviluppo. Questi robot sono progettati per supportare vari sensori e utensili per soddisfare le necessità delle diverse esigenze di manutenzione delle macchine.

Inoltre, facilitano il montaggio vicino a macchinari e pezzi da lavorare in celle e catene esistenti. Le aziende possono utilizzare questi robot per ridurre i tempi di ciclo.

Collaborazione Umano-Robot

I robot collaborativi portatili e versatili possono migliorare le operazioni di produzione.

Non solo sono stati progettati appositamente per collaborare con gli esseri umani nello stesso ambiente di lavoro, ma sono anche più sicuri.

I robot collaborativi possono essere facilmente programmati per eseguire svariati compiti ed è possibile farlo senza alcuna esperienza pregressa.

Per un’efficace esecuzione delle attività di riassegnazione e per un rapido dispiegamento, i robot collaborativi sono l’ideale.

Oggi, l’industria sta abbandonando la produzione centralizzata per i sistemi di produzione distribuiti.

Questo ha aumentato la popolarità dei cobot grazie alla loro flessibilità nella gestione delle attività di produzione e nella riduzione dei costi di filiera.

Tecnologia Trasformazionale

I produttori di robot di originali (OEM) continuano a sviluppare tecnologie di trasformazione che offrono maggiore efficienza, coerenza e qualità. L’industria 4.0 ha accelerato questa innovazione per offrire una produzione efficiente. Pensate a questi ultimi componenti.

· Pulsantiera Pensile Intuitiva Leggera

Le pulsantiere pensili nuove e avanzate sono state progettate in modo da ridurre al minimo le problematiche della programmazione.

Inoltre, sono dotate di interfacce istintive complete di touch screen che le rendono facili da programmare. Queste pulsantiere sono dotati di svariate caratteristiche pratiche.

Ad esempio, possiedono diversi livelli utente per adattarsi a vari set di competenze, offrendo allo stesso tempo opzioni di visualizzazione esclusive per applicazioni distinte.

Sono facili da usare e ciò si è rivelato utile per portare i robot collaborativi e industriali al livello successivo.

Le pulsantiere intelligenti sono state progettate appositamente con caratteristiche di interfaccia uomo-macchina all’avanguardia.

Inoltre, sono anche dotate di strumenti unici per rendere più facile e intuitiva la programmazione della macchina robot che si occupa della macchina.

Strumenti Interfaccia della Macchina Operatrice

Una macchina operatrice dovrebbe essere ben progettata per facilitare la comunicazione con il robot. Questo assicura le tempistiche del ciclo finale e la sicurezza.

I diversi segnali della macchina sono progettati per assicurare che il robot capisca il compito che lo aspetta. Questi includono: “la morsa è chiusa”, “la porta è aperta” e “il pezzo è al suo posto”.

Alcune macchine possono essere collegate direttamente ad una macchina utensile tramite un’opzione di collegamento in fabbrica. Tuttavia, molte di esse dovrebbero essere configurate con un canale di comunicazione come Ethernet I/P.

Opzioni di Cella di Lavoro Adattabile

SAlcuni produttori di piccole e medie dimensioni in ambienti di produzione a basso volume e ad alto mix spesso arrestano le apparecchiature per cambiare i componenti.

Conseguentemente, perdono un sacco di tempo. Queste aziende possono trarre vantaggio dall’utilizzo di sistemi facili da caricare, flessibili e semplici.

Alcuni integratori di sistemi robotizzati hanno sviluppato un sistema robotizzato pre-progettato per la cura delle macchine per facilitare il carico e lo scarico dei pezzi in modo affidabile e puntuale.

Questi componenti sono dotati di un’interfaccia di facile utilizzo e di interfacce passo-passo per un uso veloce.

Sono stati progettati nuovi concetti e progressi tecnologici nella visione 3D per migliorare la manipolazione robotizzata di diversi pezzi.

Le aziende possono trarre vantaggio dall’efficiente gestione delle parti distribuite in modo casuale e dalle attività di carico e scarico per eliminare i colli di bottiglia e migliorare la produzione.

Finalmente

L’impiego delle macchine robotizzate può aumentare il valore delle operazioni in svariati modi. Se si considerano i concetti qui trattati, le aziende possono eliminare le sfide, diventando così più produttive e realizzando maggiori profitti.

