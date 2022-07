Consigli per un garage da 10

Avete il garage o il ripostiglio pieno di oggetti e per trovare quello che vi serve siete sempre costretti a fare una continua ricerca di ore e ore? Allora la soluzione ideale al vostro problema è acquistare delle scaffalature. Queste sono una soluzione pratica per sfruttare al meglio lo spazio a disposizione con scaffali per garage o scaffali per ripostiglio. Inoltre questo tipo di scaffalature si distingue per la sua versatilità, dato che si può adattare alle esigenze di stoccaggio, per i suoi ripiani regolabili e le diverse tipologie di carico che lo sostengono.

Tipi di scaffalature: da quelle classiche a quelle metalliche che differenze ci sono?

Le scaffalature sono un’ottima soluzione per ampliare lo spazio disponibile nel vostro ripostiglio o in garage. Ne esistono di diversi tipi. Quelle classiche si distinguono per la loro versatilità, in quanto possono essere adattate molto facilmente alle vostre esigenze di stoccaggio poiché munite di ripiani regolabili e riescono a sostenere diverse tipologie di carico. Le scaffalature metalliche invece coprono un’ampia varietà di dimensioni e finiture in modo da soddisfare le esigenze in ogni spazio che sia esso un garage, un ripostiglio o un qualsiasi altro luogo. Questo tipo di mobili sono resistenti, pratici e facili da montare, sono ideali per riporre qualsiasi tipo di oggetti come scatole, libri, giocattoli, attrezzi e materiali pesanti ma anche conserve alimentari, bottiglie e caraffe. In Ractem potrete trovare diversi modelli in grado di adattarsi alle circostanze dello spazio e degli oggetti che porrete all’interno, dato che questi possono sopportare un peso tra i 130 ai 640 kg di carico per ripiano e si possono regolare fino a 25 mm.

Scaffalature diverse per ogni utilizzo sia in garage che in ripostiglio

Per qualsiasi motivo vi servano potrete sempre trovare scaffalature per ripostiglio, per garage o per qualsiasi altro luogo. Ci sono diversi tipi di scaffalature progettate per un uso molto vario. Questo è il caso della classica scaffalatura ad angolo scanalato, facile da montare e che insieme ad un prezzo economico offre qualità e una finitura professionale. In più questo tipo di mobile sopporta fino a 130 kg per ripiano e i suoi livelli sono regolabili ogni 40 mm. La versatilità è disponibile anche nella scaffalatura C-Max 200 che come dice il nome è in grado di sostenere fino a 200 kg ed è disponibile nei colori blu e grigio, bianco e galvanizzato. Un armadio facile da montare anche senza viti ed ideale per lo stoccaggio di carichi medi, come nel caso della GalvaPro. Progettata per un peso massimo di 230 kg, possiede un’elevata resistenza alla corrosione e perciò è l’ideale per essere posta in garage. Infine la scaffalatura V-Max si metterà in mostra con il suo design accattivante e con una verniciatura ad alta resistenza insieme a livelli regolabili a 38 mm.

Quale scaffalatura scegliere per aumentare lo spazio in garage o in ripostiglio?

Per scegliere la scaffalatura ideale per voi bisogna capire l’utilizzo che si vuole fare, ad esempio se servisse per l’archiviazione di materiale da ufficio o per lo stoccaggio di utensili da officina, la scaffalatura più adatta è la tubolare in acciaio galvanizzato. In Ractem potrete acquistare le migliori soluzioni di scaffalature. Scegliete attentamente la più adatta a voi e acquistatela.