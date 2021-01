Conte al Governo, il discorso in diretta

Per il governo Conte oggi è un giorno decisivo. Il premier sta tenendo il suo discorso alla Camera, e fa appello ai ‘responsabili’ sottolineando l’importanza della ripartenza e del legame con l’Europa.

“Ci siamo fatti sentire con fermezza in Europa. Il dibattito pubblico che si è levato in questi mesi, il dialogo tra la politica e la scienza si è infittito per cercare di operare scelte per il bene comune. Da parte mia posso dire che il governo ha operato con il massimo scrupolo conoscendo le conseguenze di immane portata per il futuro della nostra nazione. Se io oggi posso parlare a testa alta è perché abbiamo agito con massimo scrupolo. All’Italia spetta ruolo di leadership, siamo stati primi in occidente a introdurre misure restrittive cercando di bilanciare i principi costituzionali”.

Le decisioni prese, prosegue Conte, sono sempre state politiche nella consapevolezza che solo tutelando quel bene primario, la salute, si potesse preservare il tessuto sociale del paese.

Il Premier aggiunge: “Confesso di avvertire un certo disagio, è una crisi che avviene con la pandemia in pieno corso, e sono tante le famiglie stanno soffrendo per la perdita dei loro cari, sono qui per provare a spiegare una crisi che non ha un plausibile fondamento. Le nostre energie dovrebbero essere concentrate sulle emergenze del paese. Rischiamo di perdere il contatto con la realtà. C’è davvero bisogno di aprire una crisi in questa delicata fase? “

Servono donne e uomini capaci di mantenere elevata la dignità della politica.

