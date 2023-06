Contestare una multa: ecco quali sono i passaggi da seguire

Vedersi notificata una sanzione non è sempre una cosa gradita. È possibile trovare un valido escamotage per contestare la multa, ma come è possibile procedere? Ecco quali sono i passi da seguire.

Capita di vedersi recapitato un verbale per la trasgressione di una norma contenuta nel Codice della Strada, il quale è stato recapitato in ritardo. In questo caso è possibile presentare ricorso. Come contestare la multa al giudice di pace? Una volta notificata la multa è necessario verificare la correttezza del verbale. È facile capire se le procedure abbiano rispettato o meno tutte le normative in vigore. Scopriamo quali sono i passi da seguire per contestare una multa al giudice di pace.

Contestare una multa: in quali casi?

Ci sono diversi casi in cui è possibile contestare una multa notificata. Ecco quali sono:

la notifica del verbale è avvenuta dopo aver superato i termini legali,

il verbale è incompleto o sono presenti errori ed incongruenze.

Le ammende devono essere recapitate entro e non oltre 90 giorni da quando è stata commessa la violazione. In caso contrario, si può procedere con la contestazione della multa. Nel caso in cui il verbale contenga errori, è possibile procedere a contestare la multa. Se il verbale non è compilato correttamente in ogni sua parte, si può procedere a contestare la sanzione, presentando il ricorso ad un giudice di pace o al prefetto.

Quali informazioni deve contenere il verbale?

Per essere corretto il verbale deve contenere i seguenti dati:

il giorno, l’ora e il posto in cui c’è stata l’infrazione;

le generalità del conducente;

il tipo e la targa del mezzo sul quale c’è stata la violazione;

le indicazioni della norma violata;

le indicazioni di ogni autorità competente riguardo al ricorso;

le indicazioni delle generalità dell’agente che ha accertato l’accaduto.

L’errata e l’omessa compilazione dei dati sopra riportati fa sì che la multa sia non valida e possa essere oggetto di contestazione. Per questo, è importante leggere con attenzione il verbale. Una volta accertato che il verbale presenta errori o omissioni è possibile presentare la contestazione al prefetto o al giudice di pace. Ecco quali sono gli steps da seguire.

Contestare una multa: come fare ricorso al giudice di pace?

Il ricorso può essere presentato personalmente oppure attraverso un legale difensore. È necessario presentare un documento che dovrà essere esibito al giudice di pace, che si trova nello stesso luogo in cui è stata violata la normativa contenuta nel Codice della Strada. È possibile inoltrare questo documento attraverso lettera raccomandata. In questo caso basta conservare la ricevuta di spedizione.

Non è possibile ricorrere all’utilizzo della PEC, fax ed email. Oltre alla copia del ricorso, è necessario allegare anche la fotocopia dei documenti di identità del ricorrente, le quattro copie del ricorso in questione, l’originale del verbale e la ricevuta del versamento del contributo.