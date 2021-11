Contrazioni uterine non in gravidanza, quali sono le cause?

Contrazioni uterine

Le contrazioni di Braxton Hicks sono “false” doglie che preparano l’utero al travaglio e al parto. Questi spasmi vengono indotti dall’allo scopo di rafforzare i muscoli uterini e favorire il flusso sanguigno verso la placenta. Per questo motivo, le contrazioni di Braxton Hicks sono considerate un aiuto al corpo nella preparazione alla nascita del bambino, tant’è che spesso sono dette anche. Può capitare che tale fenomeno si verifichi anche a causa della vescica troppo piena, dopo un rapporto sessuale oppure per via di un’eccessiva disidratazione.A differenza delle contrazioni da travaglio che precedono il parto, quelle di Braxton Hicks non provocano l’accorciamento e la dilatazione del collo dell’utero.Le donne che avvertono queste contrazioni non devono preoccuparsi, salvo nei casi in cui si verifichi la contemporanea comparsa di forti dolori addominali, sanguinamenti, perdita continua di liquidi o emorragie. In questo caso, le future mamme devono rivolgersi immediatamente al proprio medico di fiducia o al ginecologo.

L’apertura del collo dell’utero e la discesa del bambino avvengono grazie alle contrazioni uterine che modificano il collo dell’utero rendendolo più soffice e corto. Successivamente agiranno spingendo il piccolo verso il basso e stirando lateralmente il collo per facilitarne l’apertura da zero fino a 10 centimetri. È molto raro che una donna arrivi al travaglio senza avere sperimentato le contrazioni uterine, che in genere sono presenti già in gravidanza, si intensificano nell’ultimo periodo e diventano dolorose nei giorni che precedono il parto. Questa attività è fondamentale alla preparazione del collo al travaglio di parto. L’attività contrattile uterina, quindi, cambia molto nel tempo, e si caratterizza in base alla periodicità (contrazioni sporadiche o regolari), alla forza (deboli o valide), alla durata (secondi, minuti), e alla quota di dolore che la accompagna.