Conviene noleggiare una Citroen?

Conviene noleggiare una Citroën a lungo termine? Ci sono svariati motivi per cui noleggiare a lungo termine un’auto Citroen, ma la componente fondamentale è che il marchio francese si presta ad essere una delle migliori auto sul mercato per qualità prezzo.

Il marchio francese Citroën è stato a lungo famoso per i suoi design stravaganti e idiosincratici, che attraggono gli acquirenti più avventurosi. Dopo aver attraversato un periodo di vendite di auto dall’aspetto molto più convenzionale, ora sta riscoprendo la sua quintessenza di design.

La divertente Citroën C3 hatchback e il crossover SUV C3 Aircross hanno entrambi un’aria da auto giocattolo, con il loro stile robusto e arrotondato e la sorprendente gamma di combinazioni di colori del tetto e della carrozzeria.

Il design può dividere l’opinione pubblica, ma le auto si distinguono sicuramente dalla massa per la loro attenzione al comfort. Danno una rinfrescante sensazione di calma sulla strada, unica rispetto ai design aggressivi e orientati alle prestazioni di molti concorrenti.

Citroën punta a rendere la guida rilassante: molte delle sue auto privilegiano il comfort e la praticità rispetto alla dinamica di guida o all’aspetto sportivo.

Ma le auto Citroën coniugano comfort e praticità con l’affidabilità per un noleggio a lungo termine?

Quanto costano le auto Citroën?

Le Citroën tendono a essere tra le auto più economiche nella loro fascia di prezzo. La city car entry-level del marchio, la carismatica Citroën C1, parte da circa 11.000€.

Allo stesso modo, il prezzo richiesto per l’utilitaria Citroën C3, pari a circa 19.000 euro, è inferiore a quello della Ford Fiesta, leader della categoria, e anche il SUV di punta Citroën C5 Aircross che costa circa 22.000 euro, ha un prezzo attento rispetto a rivali come Renault Koleos, Skoda Kodiaq e Volkswagen Tiguan.

Non ci sono auto di fascia alta nella sua gamma. Il modello più costoso è il Citroën Spacetourer, simile a un furgone, che costa circa 50.000 euro e può ospitare fino a nove persone.

Scegliere la migliore auto Citroën

Citroën è oggi conosciuta soprattutto per il suo stile dalle linee morbide che si ritrova in tutta la sua gamma di auto e crossover SUV.

La piccola della gamma Citroën è l’agile Citroën C1, progettata per la guida in città. L’utilitaria Citroën C3, dall’aspetto caratteristico, è la risposta del marchio alla Renault Clio, mentre la Citroën C3 Aircross, che rivaleggia con la Nissan Juke, è il modello equivalente per gli amanti dello stile SUV alla moda e di una posizione di guida più alta.

Inoltre, offre la Citroën C4 Cactus, leggermente più grande. Con una dimensione unica, a metà tra la maggior parte delle auto piccole e medie, ha un’attenzione particolare per il comfort.

Al vertice della gamma di SUV crossover, nessuna delle auto che la compongono ha la seria intenzione di essere utilizzata come fuoristrada c’è l’ammiraglia del marchio, la Citroën C5 Aircross. Come al solito, Citroën offre un’ampia gamma di combinazioni di colori e finiture tra cui scegliere per personalizzare l’auto a proprio piacimento.

La spaziosa e praticissima Citroën Berlingo offre una maggiore personalità rispetto alla maggior parte dei modelli simili a furgoni, grazie ai divertenti pannelli laterali del produttore. Inoltre, se hai bisogno di trasportare comodamente fino a nove persone, la Citroën Spacetourer mira a portare la praticità al massimo livello.