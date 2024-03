Convocazione assemblea condominiale: come funziona?

Sappiamo tutti quanto l’assemblea condominiale, anche nota semplicemente come riunione di condominio, sia uno dei momenti più importanti nella vita di un palazzo o strutture affini. In questa occasione tutti gli abitanti del condomino possono riunirsi per discutere dei problemi e delle migliorie possibili da apportare agli edifici e ai luoghi di pertinenza, oltre che per risolvere dispute o segnalare altre problematiche.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

In questo articolo vogliamo però approfondire l’aspetto che precede la riunione, ovvero la convocazione dell’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria. Questa chiamata infatti segue precise norme stabilite dal codice civile e la mancata osservanza delle stesse potrebbe portare all’annullamento delle decisioni prese in assemblea.

Convocazione assemblea condominiale: cosa fa l’amministratore

L’amministratore del tuo condomini ha il compito principale di convocare l’assemblea. Questo deve avvenire almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo e la ripartizione delle spese. Questo compito non si esaurisce solo nella parte pratica di riunire i condomini, ma deve seguire la normativa in modo attento, questo per assicurare che ogni riunione sia effettivamente legale e nessun condomino possa appellarsi per annullare le decisioni.

Convocazione assemblea condominiale: modalità

Dopo la riforma del condominio, le modalità di convocazione dell’assemblea sono diventate più attente e rigorose, dunque non c’è più il margine di errore. Chi gestisce e amministra un condominio è dunque ora tenuto a inviare la comunicazione della convocazione almeno 5 giorni prima e usare una di queste modalità.

Posta raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R)

Posta elettronica certificata (PEC)

Fax (con conferma di ricezione)

Consegna diretta a mano (con sottoscrizione del ricevente)

Questi metodi sono essenziali per garantire la validità della convocazione e assicurare che ogni condomino sia informato dell’assemblea imminente. In mancanza della comunicazione in queste modalità, il rischio è appunto che qualcuno possa appellarsi e ritenere nulle le scelte fatte in assemblea.