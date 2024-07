Coppa America 2024, calendario e format: presentazione del torneo

La Coppa America 2024 è la più grande competizione del continente, capace di coinvolgere compagini del Conmebol e del Concacaf, rispettivamente del sud America e del centro e nord America. L’edizione di quest’anno, così come quella del 2016, ospita occasionalmente 16 squadre in tutto, suddivise in quattro gironi totali. Al termine della fase a gironi, le prime due qualificate di ogni gruppo otterranno il pass per i quarti di finale. A questo punto del torneo, viene introdotto un nuovo regolamento: se al termine dei canonici novanta minuti (più eventuale recupero), la partita si protrae in situazione di parità, non ci saranno tempi supplementari ma subito calci di rigore. L’unica eccezione è prevista per la finale.

La fase a gironi è prevista dal 20 giugno al 2 luglio, i quarti di finale sono invece programmati dal 4 al 6 luglio. Le semifinali sono annunciate per il 9 e il 10 luglio mentre la finalissima è attesa per il 14 luglio, in piena corrispondenza con la finale degli Europei 2024 di Germania. Come per l’edizione del 2016, anche nel 2024 sono gli Stati Uniti ad ospitare la manifestazione, pronti alle prove generali prima di organizzare i Mondiali del 2026.

Girone A: Argentina, Perù, Cile, Canada

Girone B: Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica

Girone C: Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia

Girone D: Brasile, Colombia, Paraguay, Costa Rica

Passando in rassegna le varie compagini, le previsioni degli esperti e anche le cifre delle quote sulla Coppa America rivelano che le squadre che si presentano con il ruolo di favorita sono Brasile e Argentina. Le due nazionali hanno molte più chance di ogni altra avversaria, con l’Uruguay nel ruolo di possibile outsider: non a caso sono proprio queste tre selezioni a dominare l’albo d’oro della competizione. L’Albiceleste e la Celeste guidano il medagliere con 15 trionfi, inseguono i verdeoro a quota 9 vittorie. Molto distanziate tutte le altre compagini: con 2 vittorie si trovano Paraguay, Perù e Cile. Un successo a testa per Colombia e Bolivia.

Guardando alla rosa a disposizione del CT Lionel Scaloni, è più che comprensibile come sia tra le favorite per il trionfo. Impossibile non convocare la stella argentina per eccellenza, Lionel Messi, nonostante l’approdo in MLS, di un livello calcistico indubbiamente inferiore rispetto all’Europa. Tanti i convocati che giocano in Serie A: Leandro Paredes, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Grande delusione per Paulo Dybala, assente di lusso.

L’altra nazionale pretendente al trionfo finale è il Brasile, che ha certamente nel reparto offensivo il suo punto di forza. Tra gli attaccanti spiccano nomi come Vinicius Junior, Raphinha e Rodrygo, oltre che la giovanissima stella Endrick, presto nuovo giocatore del Real Madrid. Nella difesa brasiliana si ritrova un briciolo di Serie A, in particolare di juventinità, con Danilo e Bremer possibili titolari. Il primo è anche il capitano della nazionale verdeoro, balzato alle cronache grazie ad un toccante discorso di incitamento verso i compagni e ribadendo il grande privilegio di indossare la casacca brasiliana.

Infine, a chiudere la breve lista delle pretendenti per il successo finale è l’Uruguay: rispetto alle altre due nazionali ha senza dubbio un organico di minor qualità, per questo deve necessariamente puntare sulla grande coesione del gruppo. Anche in questo caso si hanno tracce di Serie A con Nandez e Olivera, oltre che l’ex della Juventus Bentancur.