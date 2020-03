Coprifuoco da Coronavirus a Bari, il sindaco Decaro piange mentre passeggia tra i locali chiusi – filmato esclusivo

By

Antonio Decaro, sindaco di Bari, piange in una diretta Facebook mentre passeggia spensierato nel centro della città completamente vuota andando a testimoniare in questo modo la chiusura dei locali avvenuta alle ore 18 per il decreto riguardante il Covid19 – coronavirus -.

«In questi anni – rivela su Facebook – abbiamo fatto tanti sacrifici per riuscire a far vivere la città, a portare tanti turisti… però sono sicuro che ce la faremo, ci riusciremo, dobbiamo avere fiducia e recupereremo tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Ora rispettiamo le prescrizioni che ci arrivano dalla cabina di regia, perché più rispetteremo le prescrizioni e più ci metteremo alle spalle questa situazione di emergenza». Camminando davanti ai locali chiusi, con la voce spezzata a causa del pianto, afferma.

«Ringrazio tutti gli operatori, gli operatori economici e i ristoratori che stanno subendo già una forte crisi e la chiusura alle 18 è un altro colpo all’economia della città».

Sul finire della diretta Facebook, il sindaco non riesce a trattenere l’emozione nel vedere la propria città vuota e inizia a piangere senza fine.

Bar e ristoranti chiudono alle 18. È difficile ma serve a tutti. Gepostet von Antonio Decaro am Dienstag, 10. März 2020

