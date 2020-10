Coprifuoco Lombardia: firmata ordinanza, torna l’autocertificazione

Divieto di spostamento dalle 23 alle 5: per farlo, serve autocertificazione

Coprifuoco in tutta la Lombardia da giovedì 22 ottobre 2020. La bozza di ordinanza è stata firmata nelle scorse ore dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, inviata all’Anci e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia che la devono valutare, prevede che dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si possa spostare solo per “comprovate esigenze lavorative” situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute.

Sono stati superati quindi i dubbi nel numero 1 del Carroccio Matteo Salvini, che si era detto contrario. E’ in ogni caso permesso il rientro a casa.

Sarà necessaria una autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo 2020 sull’emergenza coronavirus. La decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi che a fine mese, se non cambierà il trend, potrebbero portare fino a 4mila ricoveri nei normali reparti e a circa 500 in terapia intensiva.

Il ritorno dell’autocertificazione

L’autocertificazione per girare a Milano (e in tutta la Lombardia) sarà in gran parte simile a quella che si utilizzava da marzo a maggio e in essa bisognerà indicare:

il proprio nome e cognome

i propri recapiti

il motivo dell’uscita dalla propria abitazione dopo le ore 23

In caso di motivi di lavoro bisognerà indicare il datore per consentire un’eventuale verifica successiva alle forze dell’ordine. Per i motivi di urgenza bisognerà specificare la destinazione e la durata dell’uscita.

