Cordon bleu di zucchine: come fare questo piatto sfizioso

Il Cordon bleu è uno dei piatti più amati della cucina francese anche in Italia e nel mondo. Questo piatto molto gustoso si presta facilmente a delle variazione di tanti tipi differenti, utilizzando carne diversa, panature differenti, formaggi più o meno gustosi e anche le zucchine. Proprio dei Cordon bleu di zucchine vogliamo parlare in questo articolo, vedendo gli ingredienti di cui avrai bisogno e ovviamente la sua preparazione.

Cordon bleu di zucchine: tutti gli ingredienti per 4 persone

Per preparare i tuoi Cordon bleu di zucchine per 4 persone avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

1 kg di zucchine rotonde, puoi facilmente trovarle al supermercato o dal tuo fruttivendolo di tua fiducia, data la loro forma sono molto più pratiche per queste ricetta;

150 grammi di prosciutto cotto, meglio se tagliato fresco;

120 grammi di provola, puoi provare quella affumicata per un tocco in più;

3 uova

120 Grammi di pane grattugiato, che puoi fare in casa con del pane vecchio o acquistare

100 grammi di farina 00

Olio e sale q.b.

Questi sono tutti gli ingredienti di cui avrai bisogno, a cui dovrai aggiungere un po’ di olio per la frittura nel caso tu volessi cuocerli così, altrimenti potrai farli al forno.

Preparazione

Le zucchine vengono tagliate a dischi, salate e farcite con prosciutto cotto e provola. Passate nella farina, uovo sbattuto e pangrattato, poi friggete in padella con olio o cuocete al forno a 180° (ventilato) o 200° (statico) per 20 minuti.

Per un risultato ottimale, lasciate intiepidire i cordon bleu di zucchine per circa 5 minuti, in questo modo non vi scotterete andando a mangiarle e potete gustare meglio tutti i sapori di questo piatto gustoso. Un piatto che vi permetterà di mangiare le verdure in modo diverso dal solito e anche un po’ più saporito.