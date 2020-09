Coronavirus: 1.229 contagi e 9 morti nelle ultime 24 ore in Italia

By

Sono 1.229 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con oltre 80mila tamponi eseguiti. Il totale dei contagi sale così a 289.990. Calano i nuovi decessi, scesi da 14 a 9, per un totale di 35.633 vittime dall’inizio dell’emergenza. I guariti da ieri sono 695. Le Regioni con l’incremento più alto sono Lombardia (+176), Liguria (+141) e Lazio (+139).

In nessuna Regione si è registrata un’assenza di nuovi positivi. Secondo il ministero della Salute, sono in crescita anche i ricoverati con sintomi (2.222, +100), quelli in isolamento domiciliare (37.289, +421) e il numero degli attualmente positivi (39.712, +525).

Verifiche sulla riduzione della quarantena

Ulteriori approfondimenti e confronti con le organizzazioni internazionali e gli altri Paesi: è questo l’orientamento che il Cts sta prendendo nella riunione ancora in corso in vista di un’eventuale riduzione dei giorni di quarantena da 14 a non meno di dieci.

Il tema, dunque, verrà ancora esaminato con un confronto internazionale anche con l’Oms e gli Ecdc. La linea di prudenza sembrerebbe, inoltre, dettata dall’andamento dell’epidemia alla luce dell’apertura delle scuole.

