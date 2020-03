Coronavirus, 1.835 casi, 52 morti e 66 guariti. Scuole ancora chiuse in Piemonte, controlli anche alla Camera

Il bilancio dei casi di Coronavirus proseguono a crescere nel nostro paese: rispetto a qualche giorno fa sono 258 euro in più i casi, per un totale di 1835.

Il 50% asintomatico, il 40 ricoverato con sintomi e il 10% in rianimazione. Le persone che hanno perso la vita sono in totale 52 – 18 solo ieri -. La regione Lombardia rimane ancora quella maggiormente colpita dal virus con più di 1000 positivi. Poi successivamente troviamo l’Emilia e a seguire il Veneto.

Le persone guarite sono 149 – 66 solo ieri -. Nella giornata del 2 marzo inoltre si è registrata anche la prima vittima nelle Marche e i primi casi in Molise e Sardegna, oltre a nuovi casi a Roma e in Puglia.

Sono ufficialmente pronti la bellezza di 6.600 posti in 80 caserme da usare in caso di emergenza nazionale. L’Ue ha varato una Task Force avvertendo che i rischi per i paesi membri sono in forte aumento. L’Oms invece ha voluto rassicurare: «Non è ancora pandemia, il virus si può contenere».

