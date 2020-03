Coronavirus, 2.136 casi a Bergamo In un giorno + 321 contagiati. Ecco i dati dei contagiati a Bergamo, comune per comune al 12 Marzo. Bergamo resta la provincia con il maggior numero di casi

Nella sola provincia di Bergamo «sono ad oggi cinquanta i medici infettati», uno di questi è morto nei giorni scorsi, che con gli altri due decessi di camici bianchi in Lombardia e Veneto portano a tre le vittime fra i medici.

Lo rende noto il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, nella lettera inviata al premier Conte per chiedere la sospensione dell’accesso libero dei pazienti agli ambulatori per contenere i contagi. È «a rischio l’efficacia dell’assistenza».

Un focus su Bergamo: «Il picco resta nella Bergamasca con i presidi sanitari che stanno lavorando sempre a ritmi elevatissimi e la sofferenza è molto evidente in tutte le strutture sanitarie. Tutti e tre i presidi dell’area bergamasca – Seriate, Bergamo Est e il Papa Giovanni XXIII – sono in condizioni critiche. Quest’ultimo ha raggiunto quasi un livello di saturazione» spiega Gallera.

Gara di solidarietà verso gli ospedali di Bergamo

Cristina Parodi testimonial della raccolta fondi di Cesvi per l’ospedale di Bergamo. In questi giorni si moltiplicano le iniziative di solidarietà a sostegno della sanità lombarda in particolare degli ospedali della provincia di Bergamo in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Cristina Parodi con Cesvi per l’ospedale di Bergamo

“L’ospedale di Bergamo, che in questi giorni è alle prese con una delle più grandi emergenze mai viste, versa in una situazione di importante stress e ha bisogno di dare una risposta alle necessità della città – spiega Cristina Parodi – Come me diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Michelle Hunziker, Paola Turani, Sofia Goggia, imprenditori e normali cittadini hanno dato la propria disponibilità non solo per prestare il proprio volto raccogliendo fondi a favore del nosocomio bergamasco, ma anche per sostenere gli interventi di Cesvi in favore delle persone nelle zone maggiormente colpite dal Coronavirus”.

Link raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamo

I dati della Provincia di Bergamo, comune per comune:

BERGAMO 279

NEMBRO 139

ALZANO LOMBARDO 85

ALBINO 85

ZOGNO 70

SERIATE 50

VILLA DI SERIO 44

TORRE BOLDONE 35

DALMINE 32

TREVIGLIO 32

GAZZANIGA 29

PRADALUNGA 25

ROMANO DI LOMBARDIA 25

STEZZANO 23

RANICA 23

SCANZOROSCIATE 22

SAN GIOVANNI BIANCO 22

MARTINENGO 19

PONTE SAN PIETRO 19

CASTELLI CALEPIO 19

GORLE 17

CURNO 17

TERNO D’ISOLA 17

TREVIOLO 17

BREMBATE DI SOPRA 16

PONTERANICA 16

MOZZO 16

OSIO SOTTO 16

GANDINO 16

CARAVAGGIO 15

GRUMELLO DEL MONTE 15

CALUSCO D’ADDA 15

TELGATE 15

VILLA D’ALME’ 14

CLUSONE 14

ZANICA 14

FIORANO AL SERIO 13

SARNICO 13

LEFFE 13

CENE 13

CALVENZANO 12

AZZANO SAN PAOLO 12

SORISOLE 12

TRESCORE BALNEARIO 12

URGNANO 12

VERDELLINO 12

VILLONGO 12

PEDRENGO 12

ALBANO SANT’ALESSANDRO 11

VERTOVA 11

BREMBATE 11

GRASSOBBIO 11

SAN PELLEGRINO TERME 11

SEDRINA 10

SOVERE 10

BAGNATICA 10

ROVETTA 10

VERDELLO 10

VAL BREMBILLA 10

COVO 9

MAPELLO 9

PRESEZZO 9

COLOGNO AL SERIO 9

SUISIO 9

VILLA D’ADDA 9

CASIRATE D’ADDA 8

COSTA DI MEZZATE 8

PONTE NOSSA 8

SAN PAOLO D’ARGON 8

MONTELLO 8

ALME’ 8

PALADINA 8

CASTIONE DELLA PRESOLANA 7

SANT’OMOBONO TERME 7

CISANO BERGAMASCO 7

UBIALE CLANEZZO 7

SELVINO 7

ALMENNO SAN SALVATORE 7

BOLTIERE 7

BONATE SOTTO 7

BRUSAPORTO 7

CASNIGO 7

CAPRINO BERGAMASCO 7

ENDINE GAIANO 6

COSTA SERINA 6

CAPRIATE SAN GERVASIO 6

BONATE SOPRA 6

BRIGNANO GERA D’ADDA 6

CHIUDUNO 6

LOVERE 6

OSIO SOPRA 6

PONTIDA 6

PREDORE 6

GANDOSSO 6

COLZATE 5

SPINONE AL LAGO 5

VALBONDIONE 5

LALLIO 5

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 5

CENATE SOPRA 5

ZANDOBBIO 5

CASTEL ROZZONE 5

VALBREMBO 5

GORLAGO 5

COMUN NUOVO 5

BOLGARE 5

ARCENE 5

PALOSCO 5

MORNICO AL SERIO 5

CAROBBIO DEGLI ANGELI 5

SERINA 5

PONTIROLO NUOVO 4

PEIA 4

SOLZA 4

PUMENENGO 4

TORRE DE’ ROVERI 4

TAVERNOLA BERGAMASCA 4

SPIRANO 4

ROGNO 4

CAZZANO SANT’ANDREA 4

MOZZANICA 4

CIVIDATE AL PIANO 4

ARDESIO 4

BERZO SAN FERMO 4

BERBENNO 4

GORNO 4

DOSSENA 4

FILAGO 4

CAPIZZONE 4

CANONICA D’ADDA 4

CALCIO 4

BIANZANO 3

COSTA VOLPINO 3

FARA GERA D’ADDA 3

CREDARO 3

CAVERNAGO 3

CASAZZA 3

CISERANO 3

CALCINATE 3

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 3

AVIATICO 3

RANZANICO 3

RIVA DI SOLTO 3

MISANO DI GERA D’ADDA 3

FONTANELLA 3

FONTENO 3

FORESTO SPARSO 3

FORNOVO SAN GIOVANNI 3

VILLA D’OGNA 3

VIGOLO 3

GHISALBA 3

LEVATE 3

BOTTANUCO 2

BARIANO 2

MADONE 2

TALEGGIO 2

MEDOLAGO 2

SOLTO COLLINA 2

SANTA BRIGIDA 2

OLMO AL BREMBO 2

ROTA D’IMAGNA 2

ONETA 2

ONORE 2

ORIO AL SERIO 2

PREMOLO 2

PAGAZZANO 2

PIARIO 2

CARVICO 2

CHIGNOLO D’ISOLA 2

TORRE DE’ BUSI 2

CORNA IMAGNA 2

FINO DEL MONTE 2

PARZANICA 1

FUIPIANO VALLE IMAGNA 1

PARRE 1

GAVERINA TERME 1

LENNA 1

GANDELLINO 1

PIAZZA BREMBANA 1

MORENGO 1

PIANICO 1

LUZZANA 1

MONASTEROLO DEL CASTELLO 1

ADRARA SAN MARTINO 1

ALGUA 1

BARZANA 1

ANTEGNATE 1

FOPPOLO 1

CAMERATA CORNELLO 1

COLERE 1

CENATE SOTTO 1

CERETE 1

VILMINORE DI SCALVE 1

SCHILPARIO 1

SONGAVAZZO 1

STROZZA 1

TORRE PALLAVICINA 1

