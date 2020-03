Coronavirus: 3.405 morti, Cina superata. I positivi sono 41.035, 4440 i guariti

Altre 427 persone morte in queste ultime 24 ore. Due giorni fa l’aumento quotidiano era invece di 475. Le vittime salgono cosi a 3.045, superando addirittura la Cina, dopo le vittime registrate finora sono 3.245.

Le persone guarite sono 4.440, 415 in più di due giorni fa. Avanti ieri il dato giornaliero sui guariti era di 1084. Lo ha rivelato come al solito il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel consueto bollettino delle 18 durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

I malati sono complessivamente 33.190, 4.480 in più di due giorni fa. Il numero totale dei contagiati – guariti e vittime comprese – ammonta a 41.035.

Sono 2.948 i malati ricoverati in terapia intensiva, 241 in più rispetto a due giorni fa. Di questi 1.006 si trovano in Lombardia. Dei 33.190 malati totali, 15.757 sono ricoverati con sintomi e 14.935 sono quelli in quarantena domiciliare.

In conclusione, sono 59 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Lombardia trasferiti nelle altre regioni. In queste ultime settimane inoltre per il Covid19 sono stati fatti in totale la bellezza di 182.777 tamponi.

