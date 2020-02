Coronavirus, 3 morti e 152 contagi. Mattarella ha firmato il decreto coronavirus

Salgono a tre le vittime per il coronavirus in Italia. Si tratta di una donna che era ricoverata a Crema (provincia di Cremona) in oncologia, con una situazione molto compromessa e che ha contratto anche il virus. Aumenta intanto il numero dei contagi: sono in totale 152 (di cui 112 in Lombardia), comprese le tre persone decedute. Scuole e università chiuse in Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Il presunto ‘paziente zero’ ribadisce di non aver mai avuto il virus.

I principali aggiornamenti

In Lombardia ci sono 112 contagiati. “Il numero di persone che dovrà stare in isolamento sarà molto rilevante” ha detto il governatore Fontana

Sono 25 i casi in Veneto, di cui 2 a Venezia. Stop al Carnevale.

Oggi si ferma lo sport in Veneto e Lombardia. Rinviate anche quattro partite di Serie A.

In alcuni supermercati del Milanese, code alle casse e scaffali vuoti

Ieri il governo ha varato misure straordinarie. Tra queste il divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree ‘focolaio’ del virus e lo stop alle gite scolastiche

Il viceministro della Salute Sileri : “Troveremo altri casi”

Il virologo Pregliasco: “Letalità inferiore a quella dell’influenza”

La situazione nel resto del mondo

In Cina si aggrava il bilancio dei morti: sono 2.442 dopo le altre 97 vittime registrate ieri, quasi tutte, eccetto una, nella provincia di Hubei.

Massima allerta in Corea del Sud per un’improvvisa impennata del numero di contag

Coronavirus: contagi in 7 province della Lombardia

Sono sette le province della Lombardia in cui si sono verificati contagi da coronavirus. Il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Welfare della Regione ha spiegato nella conferenza stampa di oggi come sono distribuiti.

La maggior parte dei contagiati si trova nella zona del Basso lodigiano (62). Si registrano poi casi anche nelle province di Cremona (16), Pavia (6), Milano (3) e Sondrio (1). Nelle ultime ore si sono poi registrate “infezioni anche in provincia di Monza e Brianza (1) e Bergamo (3). Si stanno effettuando le opportune verifiche per la corretta ‘identificazione’ degli altri soggetti positivi.

In Lombardia bar chiusi dalle 18 alle 6 “Bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali”: è quanto si legge nell’ordinanza della Regione Lombardia, per quanto riguarda le chiusure delle attività commerciali nella cosiddetta zona gialla, cioé fuori dai 10 Comuni completamente isolati nella zona rossa.

Ferrovie dello Stato, mascherine a personale e disinfettanti sui treni “Installazione a bordo treno di dispenser di disinfettante per mani” e “consegna al personale di apposito equipaggiamento protettivo (mascherine con filtro e guanti monouso)”. Sono alcune delle misure messe in atto dal Gruppo Fs, che ha deciso di attivare “procedure particolari per garantire la gestione di situazioni riconducibili a possibili casi” di coronavirus. Previsto anche un “potenziamento delle attività di pulizia disinfettanti a bordo dei treni della flotta di Trenitalia” e diffusione del vademecum del ministero della Salute ai passeggeri.

Prefetto di Napoli annulla stop sbarchi di turisti lombardi e veneti a Ischia Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha annullato l’ordinanza firmata dai sindaci dei comuni dell’isola di Ischia per bloccare gli sbarchi dei turisti provenienti da Lombardia e Veneto. Il prefetto sottolinea “i profili di illegittimità” rilevati nell’ordinanza, ingiustificatamente restrittiva nei confronti di una vasta fascia della popolazione nazionale e non in linea con le misure sinora adottate dal Governo”.

