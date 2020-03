Coronavirus, 5 giovani denunciati a Verona due volte in una settimana: «Mangiavano e bevevano insieme»

La gente ancora non ha capito che per arginare il Covid19 bisogna rimanere a casa. Una denuncia logicamente non è di certo servita a convincerli a rimanere a casa, cosi lo hanno rifatto e ci sono nuovamente ricaduti: i protagonisti di questo episodio, in piena emergenza Covid19, sono 5 ragazzi di Verona, che dopo essere stati denunciati una prima volta una settimana fa sono stati nuovamente deferiti dopo che la Polizia ha avuto modo di trovarli insieme a fare bisboccia.

I 5 ragazzi mangiavano e bevevano tranquillamente, ignorando completamente le disposizioni del decreto: sono stati fermati dalle forze dell’ordine, che li ha sorpresi a brindare lasciando perdere l’emergenza sanitaria.

I giovani, una volta identificati ad uno a uno per essere denunciati ex art. 650 del codice penale si sono rivelati recidivi in quanto, già l’11 marzo, erano stati pizzicati tutti insieme, sempre a giocare e divertirsi, in via dei Mutilati e per questo motivo deferiti.

