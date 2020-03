Coronavirus: 708 morti e 4.492 nuovi contagiati. Oltre 8 mila deceduti e 10 mila guariti in Italia

Altre 708 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore causa coronavirus. Due giorni fa l’aumento quotidiano ammontava invece di 683. Le vittime in totale salgono cosi a 8.211. Sono 10.361 le persone guarite, 999 in più di due giorni fa.

E’ quanto è emerso dal consueto bollettino del Dipartimento della Protezione civile. Le persone malate sono 62.013, 4.492 in più di due giorni fa. Dopo 4 giorni di calo costante, risale nuovamente la curva dei contagi. Due giorni fa l’aumento ammontava a 3.491, martedì di 3.612, lunedì di 3.780 e domenica di 3.957. Il numero totale dei contagiati – guariti e deceduti compresi – è arrivato a toccare 80.539.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 3.612, 123 in più rispetto due giorni fa. Di questi, 1.263 sono situati in Lombardia. Dei 62.013 malati totali, 24.753 sono ricoverati con sintomi e 33.648 solo quelli in quarantena domiciliare.

