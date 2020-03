Coronavirus: altri 127 morti in Lombardia. Gallera: «Sistema sotto pressione»

Nelle ultime ore in Lombardia i positivi al Covid19 sono 8725, 1445 più di due giorni fa, e i morti sono complessivamente 744, 127 in più. A rivelarlo è stato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, andando a precisare tra le altre cose che le persone che sono state dimesse sono 1085.

Ecco le parole dell’assessore:

loading...

«Altre 94 persone in terapia intensiva, dato preoccupante», ha rivelato Gallera ammettendo come il sistema sia «sotto pressione» con «altri presidi in grande difficoltà e il Papa Giovanni è quasi saturo». Ma, ha spiegato, «da tre giorni l’aumento non è esponenziale».

La sanità lombarda sta costantemente lavorando sodo ogni giorno «per aprire e garantire più posti in terapia intensiva, l’obiettivo è 100-150 posti e si sta valutando anche l’utilizzo dell’area della Fiera», ha rivelato l’assessore al Welfare. «Al momento – aggiunge Gallera – per la terapia intensiva non ci sono categorie né età privilegiate, il lavoro dei medici è teso per salvare tutti i pazienti».

Commenti

commenti