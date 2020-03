Coronavirus, arriva il nuovo modulo per l’autocertificazione: ecco cosa cambia e download

Nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo modulo per quanto riguarda l’autocertificazione per spostarsi in questo periodo di emergenza Covid19 da esibire a richiesta a Polizia e Carabinieri. Questa è la nuova direttiva del Viminale per cercare il più possibile di evitare che anche le persone in isolamento escano di casa, cosi come è successo in questi ultimi giorni nonostante i severi divieti.

Qualunque cittadino, da ieri 17 marzo, dovrà dichiarare – sotto la sua responsabilità – di non essere soggetto agli obblighi previsti della quarantena per chi è risultato positivo al Covid19 o per coloro che sono entrati in contato con una persona che è stata contagiata.

Il nuovo modello si dovrà compilare e dovrà essere controfirmato al momento del controllo delle forze dell’ordine che dopo un attento controllo avranno accertato l’identità del cittadino.

Infine, il nuovo modello è stato reso necessario per ancora l’elevato numero di persone che sono state pizzicate in giro nei giorni passati violando in questo modo l’obbligo della quarantena.

Il nuovo modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti nell’emergenza Coronavirus è da esibire come già detto in caso di controllo delle forze dell’ordine. È la nuova direttiva del Viminale per evitare che anche le persone in quarantena escano, così come è accaduto in tutti questi giorni nonostante i divieti.

La novità è questa rispetto al precedente modello: da ieri, martedì 17 marzo, qualsiasi cittadino dovrà dichiarare – sotto la propria responsabilità – di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena per chi è stato trovato positivo al coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata.

