Coronavirus, bar non rispettano le regole. Sanzioni nel napoletano e non solo

Coronavirus, quasi tutta Italia si trova in zona Rossa. Ma dopo un anno di chiusure e restrizioni, molti esercizi cominciano a fare qualche “scappatella”. Così violano le norme imposte dallo Stato.

Coronavirus, non si rispettano le regole

Succede un pò dappertutto ormai. I bar dovrebbero chiudere alle 18. Ma se ci si inoltra nelle zone periferiche in ogni città d’ Italia, si scova sempre qualcuno che crede di essere più furbo degli altri. Qualche locale resta aperto, serve ai tavoli. Finanche bevande alcoliche dopo l’orario consentito. Succede nel napoletano, ma non solo. La scorsa domenica ad essere “beccato” è stato un bar in provincia di Napoli.

Bar “beccato” nel napoletano

I poliziotti sono intervenuti ieri in via Bartolo Longo a Napoli per la segnalazione di assembramenti all’interno di un bar. Una volta sul posto, sono entrati nel locale in cui hanno sorpreso 4 persone intente a consumare bevande al banco. Tutte sono state sanzionate, con il titolare, per inottemperanza alle misure anti Covid-19, disponendo la chiusura del locale per un giorno.

Coronavirus, altra “contravvenzione”

Non solo. Nella stessa sera, sono intervenuti in corso Umberto I per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalle stanze di un hotel. Giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dall’interno della struttura. Una volta entrati, hanno sorpreso sul ballatoio del primo piano 12 napoletani tra i 20 e i 32 anni, di cui 6 con precedenti di polizia, che avevano organizzato una festa. Anche questi sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.