Coronavirus: Bari, il sindaco Decaro va in giro a “cacciare” la gente da spiaggia e parchi «La mazza ci vuole qui…»

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro va in giro per la città a cacciare personalmente le persone che se ne stanno tranquille in spiaggia come se niente fosse, piazze e anche parchi:

«A casa dovete andare. Andate a giocare alla playstation a casa. Sono il sindaco della città e dovete andare a casa. La mazza ci vuole qui…. Le fidanzate con la mazza ci vorrebbero per voi… Il decreto lo faccio rispettare io. Non è un telefilm, è un’emergenza nazionale: dovete andare a casa! Mi farete ammalare pure a me di crepacuore…».

Un filmato postato nelle ultime ore su Facebook ha fatto il giro del social in poco tempo diventando virale. Il sindaco gira per la città invitando tutti i cittadini a tornare subito a casa e usando un linguaggio diretto e chiaro.

