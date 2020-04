Coronavirus, basta fogli: in arrivo app per l’autocertificazione

In arrivo un’applicazione che sostituirà il foglio cartaceo attualmente usato per l’autocertificazione

In vista della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus in Italia è in arrivo un’app per gestire le autocertificazioni e per tracciare gli spostamenti in modo da contenere la diffusione del virus. L’applicazione sarà scaricabile da un sito del governo e sarà disponibile sia per iOS che per Android.

Secondo quanto scrive ‘Il Messaggero’, l’applicazione sostituirà il foglio cartaceo attualmente utilizzato per le autocertificazioni e servirà anche a tracciare i possibili soggetti positivi al Covid-19.

loading...

L’app avrà un sistema di allerta per segnalare gli spostamenti, specie di individui soggetti a restrizioni (risultati quindi positivi al virus), con l’obiettivo di ricostruire tutti i contatti avuti.

Resta ancora da capire se, alla fine del lockdown, l’app avrà un ruolo anche nella gestione e nel controllo del flusso di persone sui mezzi pubblici e nei locali pubblici più affollati.

Vittorio Colao, al vertice della task force per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus in Italia, aveva anticipato nei giorni scorsi: “La fase 2 sarà molto più articolata, con una batteria ulteriore di strumenti, una app sui contagi. Gli italiani che lo vorranno potranno essere tracciati nelle loro relazioni”.

Commenti

commenti