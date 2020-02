Coronavirus, botta sul turismo italiano

Si preannuncia estate nera

Se lo aspettavano tutti, ma è comunque un duro colpo, quello che il coronavirus sferra non solo sulla salute della popolazione e sulla normalità del quotidiano, ma anche sul turismo. Il coronavirus rischia di mettere davvero vin ginocchio il turismo italiano perché sono crollate le prenotazioni per diverse località italiane, anche in luoghi dove non si è riscontrato nessun caso (come Roma).

Un allarmismo generale, dettato forse anche dall’eccessiva trasparenza italiana nel condividere notizie, e nel numero elevato di tamponi che ha mostrato un alto numero di contagiati, ora crea il panico nel settore del turismo.

Fino al 70% di turisti in meno

Non ci sono ancora dati precisi sul calo delle prenotazioni, ma si stima fino ad un 50% di media in meno rispetto alla stagione, con picchi ben più alti.

“La situazione per il turismo è peggiore di quella seguita all’attentato alle Torri gemelle e alla strage del Bataclan. Secondo un sondaggio fatto alla fine della scorsa settimana, circa 50 mila viaggiatori hanno cancellato un viaggio già prenotato e altre decine di migliaia hanno annullato i preventivi; quasi una cancellazione ogni due viaggi prenotati. Ora si registra un peggioramento netto, non ancora quantificabile. Pesa fortemente, soprattutto nelle grandi città d’arte, il blocco delle gite scolastiche: in questo comparto le cancellazioni sono al 100%. Ma le condizioni si sono aggravate con la decisione di molti Paesi di vietare l’ingresso di italiani o di sconsigliare i viaggi in Italia” commenta il presidente nazionale di Assoviaggi Gianni Rebecchi.

Secondo il presidente nazionale di Fiavet Ivana Jelinic assistiamo ad un crollo del 70% dei viaggi da e per l’Italia, specie dopo che diversi Paesi hanno sconsigliato ai loro cittadini i viaggi nel Belpaese. “Con il blocco dei viaggi dalla Cina il settore ha dovuto fare i conti con 400 mila arrivi in meno tra gennaio e febbraio. Con la messa in quarantena di intere Regioni italiane, il dato negativo degli arrivi si moltiplica” dice Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Gli imprenditori sono già nel panico per le perdite che si prevedono. “Oggi i soldi ci servono per pagare i dipendenti: ci dicano cosa dobbiamo scegliere tra pagare l’Iva o i dipendenti”.

