Coronavirus, “Cancellato mezzo secolo di turismo”

Prorogare le tasse, a che serve?

Non basterà il Decreto Cura Italia per risollevare, o dare almeno sollievo, a uno dei settori economici fondamentali per l’Italia che non vedrà ossigeno neppure quando l’emergenza finirà. Parliamo del settore del turismo, che ormai è compromesso. Questo perché qualsiasi cosa avvenga, anche se l’emergenza in Italia dovesse durare meno del previsto, la pandemia infuria nel mondo e di conseguenza gli afflussi turistici nel 2020 possono essere considerati annullati.

“Decreto ampiamente insufficiente”

Lapidario il Presidente di Assoturismo Vittorio Messina. “Di fronte a uno scenario così, gli interventi previsti dal decreto Cura Italia per le imprese del turismo, purtroppo, sono inconsistenti”. “I mini-rinvii fiscali sono poca cosa: le imprese non recupereranno in un mese o due liquidità. Anche il credito di imposta del 60% sul canone di locazione del solo marzo è del tutto insufficiente, anche perché esclude del tutto il mondo dell’extralberghiero e dell’alberghiero. Per non parlare degli indennizzi” dice Messina.

loading...

Il messaggio è chiaro: il governo può pure fingere che sia sufficiente rinviare le tasse, ma comunque gli imprenditori del turismo non hanno avuto entrate. Che cosa dovrebbero pagare? E come? “Occorrono provvedimenti molto più incisivi. La moratoria dei mutui non basta a liberare quella mole di liquidità necessaria alle imprese per traghettare le attività oltre la crisi. Grande delusione, poi, per la mancata istituzione di un Fondo di crisi per il turismo, che pure avevamo richiesto con forza, al contrario di quanto avvenuto altri settori – come agricoltura e spettacoli – lo hanno ricevuto”. Conclude Messina: “Bisogna fare di più per un settore che, direttamente e indirettamente, vale il 13% del Pil e oltre 3 milioni di posti di lavoro. Chiediamo che, già in fase di conversione dei decreti, si possa lavorare per trovare soluzioni realmente efficaci per le imprese del comparto, che in questo momento vedono azzerati i propri fatturati”.

Commenti

commenti