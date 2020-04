Coronavirus, Conte scrive una lettera: il messaggio del premier

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto una lettera sull’emergenza coronavirus

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in diretta video nel pomeriggio di venerdì per annunciare la proroga del lockdown in Italia fino al 3 maggio, ha scritto una lettera al direttore di ‘Avvenire’ per fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus nel nostro Paese.

Nella lettera di Conte si legge: “Le scrivo nei giorni più difficili che la nostra storia recente ricordi, nel pieno della Settimana Santa, preludio a una Pasqua che rimarrà scolpita per sempre nelle nostre vite”. Il premier ha poi scritto che ogni giorno “questo dramma interpella le nostre coscienze“.

Ancora Conte: “Proprio nel momento in cui le misure di distanziamento sociale ci allontanano fisicamente l’uno dall’altro, sperimentiamo, nella misura più intensa, la dimensione della comunione, nella consapevolezza, come ha ricordato il Papa, di trovarci tutti ‘sulla stessa barca’”.

Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: “Il prezzo che oggi si sta pagando è immenso. In termini di vite umane, prima di tutto. Penso in particolare alla popolazione più fragile e anziana”.

Conte ha scritto nella lettera che tutelare “la salute e sconfiggere il Covid-19 sono obiettivi che sollecitano la responsabilità di tutti, non sono appannaggio esclusivo di scienza e politica”.

Il premier ha precisato che il rispetto delle misure adottate dal Governo “è un gesto di responsabilità verso l’intero Paese, di rispetto per chi affronta ogni giorno – in prima linea – l’emergenza”.

L’auspicio di Conte “è che questi giorni difficili siano un ‘passaggio’ verso momenti più sereni“.

Secondo il presidente del Consiglio, forse ricorderemo questo 2020 anche come “l’anno in cui, dopo aver attraversato la ‘notte oscura’, siamo risorti, ricostruendo il nostro futuro sulle solide basi della solidarietà e della comunione”.

