Coronavirus da record in Cina, le autorità stanno cercando di combattere l’epidemia con il lockdown

Le autorità sanitarie cinesi hanno annunciato domenica quasi 3.400 casi di coronavirus, un record giornaliero dall’inizio della pandemia di febbraio 2020, e vogliono limitare rapidamente i nuovi focolai mettendo in quarantena le aree colpite, secondo Agerpres.

Pendolari in CinaFoto: Costfoto / ddp USA / Profimedia

Dopo il picco delle infezioni nazionali, le autorità cinesi hanno chiuso le scuole a Shanghai e bloccato diverse città nel nord-ovest del Paese, mentre 19 province stanno lavorando per limitare i focolai locali causati da Delta e Omicron.

Jilin, una grande città nel nord-est della Cina, è stata parzialmente chiusa con centinaia di quartieri chiusi, ha detto domenica un funzionario locale. Yanji, una città di 700.000 abitanti al confine con la Corea del Nord, è stata completamente chiusa.

Qual è il futuro della strategia “tolleranza zero” per il Covid?

La Cina, il paese in cui il nuovo coronavirus è stato rilevato per la prima volta alla fine del 2019, ha una politica di tolleranza zero sull’epidemia. La Cina sta reagendo ai focolai di focolai epidemiologici attraverso blocchi locali, test di massa e controllo della popolazione attraverso applicazioni di monitoraggio.

I confini della Cina sono rimasti praticamente chiusi dall’inizio della pandemia.

Ma il nuovo record di casi giornalieri, causato principalmente dalla variante Omicron, mette pressione su questo approccio.

“Il meccanismo di risposta alle emergenze in alcune aree non è stato sufficientemente solido, la comprensione delle caratteristiche della variante Omicron è insufficiente (…) e le decisioni sono state imprecise”, ha detto in conferenza stampa il governatore Zhang Yan, coordinatore della salute pubblica. Provincia di Jilin.

Lockdown, test e licenziamenti

“Questi problemi riflettono anche la rapida diffusione del virus in varie regioni e la mancanza di risorse mediche”, causando ritardi nei ricoveri e nel trattamento dei pazienti, ha aggiunto.

I residenti a Jilin, dove hanno rilevato più di 500 casi di infezione da Omicron, hanno completato le due serie di test obbligatori domenica, secondo le autorità locali. Sabato, diverse centinaia di quartieri della metropoli cinese sono stati bloccati.

Changchun, una città vicina e un importante centro industriale con una popolazione di 9 milioni di abitanti, è in quarantena da venerdì.

Il sindaco di Jilin e il coordinatore sanitario di Changchun sono stati licenziati sabato, secondo i media statali, segnalando la natura imperativa della politica imposta alle autorità locali per combattere i focolai epidemiologici.