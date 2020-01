Coronavirus due casi in Italia, sono due turisti cinesi. Oms: emergenza globale. Conte: chiuso traffico aereo da e per la Cina

Due casi di Coronavirus confermati in Italia. E’ quanto affermato dal presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa. Si tratta di due turisti cinesi: sono ricoverati in isolamento all’ospedale Spallanzani. L’Italia, annuncia il premier, ha deciso di chiudere il traffico aereo da e per la Cina.

Conte: non ci siamo fatti trovare impreparati

“Come sapete eravamo già vigili, molto attenti. Non ci siamo fatti trovare impreparati”. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa, parlando dei due casi accertati in Italia di coronavirus.

Non ci sono rischi per la popolazione “L’Asr ha messo in atto il programma per identificare possibili contatti, le persone verranno tracciate ma al momento non sembra che ci siano rischi di popolazione. L’autorità sanitaria regionale sta tracciando tutti i contatti, i movimenti di queste persone, per puro

principio di precauzione. Il ministero insieme alla regione faranno un bollettino sanitario”. Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’istituto Spallanzani di Roma, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Conte: c’è massimo rigore, fidatevi “Per superare il rischio di panico e allarme non c’è altro che fidarsi delle autorità competenti. Posso assicurarvi che in questo momento siamo in Italia nella linea di massimo rigore in funzione preventiva. Siamo nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini. La situazione e’ assolutamente sotto controllo. Ma non significa che ci stiamo appagando nelle prime misure”. Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo i primi due casi di Coronavirus in Italia.

Conte: sono fiducioso che la situazione rimarrà confinata Sono fiducioso che la situazione rimarrà confinata”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a P. Chigi parlando dei primi due casi accertati di Coronavirus in Italia.

