Coronavirus, due casi in Italia

Dichiarato stato di emergenza

Il panico coronavirus attanaglia anche l’Italia, dopo la conferma di due casi a Roma. Si tratta di una coppia di turisti cinesi, che si sono sentiti male in un hotel nella Capitale. Poi il ricovero, i dubbi e la certezza: sono ammalati di influenza che scaturisca dal coronavirus.

I due turisti sono ricoverati allo Spallanzani, a Roma, ‘in condizioni discrete’. Provenivano da Wuhan e sono arrivati a Milano il 23 gennaio, poi sono andati a Parma.

Emergenza sanitaria, ma no panico

Ora “altri 20 pazienti asintomatici (che erano stati a contatto con la coppia, ndr) che hanno avuto contatti primari con la coppia sono in osservazione” dichiara il personale dello Spallanzani. “Ci aspettavamo questi casi, eravamo preparati. Li abbiamo identificati precocemente e isolati. I pazienti sono in buone condizioni, sono giovani, con un quadro da normale influenza” comunica il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. “I cittadini devono stare tranquilli perché il rischio reale di trasmissione si verifica con persone sintomatiche e appena i due turisti hanno avuto i sintomi sono state seguite tutte le procedure. Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi” commenta.

Il Governo ha decretato lo stato di emergenza sanitaria. “Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell’Oms abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell’infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale” comunica il ministro della Salute Roberto Speranza.

