Coronavirus: fa discutere l’ipotesi estrema per salvare la Serie A

La Serie A sta valutando tutte le alternative, anche quelle più clamorose, per salvare il campionato.

La Serie A sta valutando ogni opzione possibile per salvare il campionato, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. I nuovi contagi hanno subito un rallentamento negli ultimi giorni, ma la fine del tunnel sembra ancora lontana, e c’è chi ipotizza anche di concludere il torneo il prossimo ottobre. La maggioranza dei club, e la Figc, sono d’accordo su una cosa: il campionato deve essere portato a termine, in un modo o nell’altro, per evitare un danno economico che potrebbe rivelarsi fatale per tutto il sistema.

L’ultima ipotesi, riportata da Repubblica, sta facendo discutere i social: l’idea prevede lo spostamento in blocco di tutte le squadre, tutti i giocatori, gli staff tecnici e gli arbitri a Roma, in una sorta di maxi ritiro della durata di 45 giorni, per completare il torneo.

Allenamenti e partite sarebbero svolti in totale isolamento negli impianti della Capitale, con misure di sicurezza che prevederebbero le porte chiuse a tutti, compresi i giornalisti, e test sierologici e mascherine per chiunque entri nello stadio (a parte i giocatori in campo).

Le partite si svolgerebbero senza l’utilizzo del Var, anche se per farlo servirà un accordo scritto e firmato da tutti i club della massima serie. A questo proposito, si è espresso anche il capo degli arbitri Marcello Nicchi: “Non me ne frega niente, e lo dico in franchezza. Se ci sarà sarà ancora più bello, perché anche in tempo di guerra non si buttano via le conquiste. Ma se non ci sarà è perché non avremo ambienti in cui si possa operare. Quando dicevamo della sala Var a Coverciano è per questo, sarebbe tutto diverso se operassero tutti da lì. Ma oggi si lavora in stanzine piccole, e anche lì serve sicurezza, perché ci sono anche gli operatori. Dobbiamo tutti fare dei sacrifici: pure se il calcio ripartisse senza Var, non ce ne preoccuperemmo. Se c’è bene, sennò si va avanti lo stesso”.

