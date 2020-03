Coronavirus, festa di notte sulla terrazza del condominio nonostante i divieti. Tutti denunciati

Festa di notte in privato sul terrazzo del condominio: fortunatamente sono intervenute le forze dell’ordine. Tutti i partecipanti sono stati denunciati per aver violato il Decreto che vieta gli assembramenti.

A rivelare quanto appena detto è stato Mario Conte, un sindaco arrabbiatissimo che con un post dettagliato pubblicato su Facebook ha espresso tutto il suo disappunto su tutto ciò:

«Ditemi, parlo per niente? Sto lanciando appelli per il muro o per me stesso?», è quanto ha scritto Conte, continuando: «Ecco cos’è successo ieri sera a Treviso: la Polizia Locale ha scoperto un FESTINO PRIVATO con tanto di musica a palla. I partecipanti sono stati identificati e poi DENUNCIATI per violazione del Decreto che vieta gli assembramenti. La scusa? Un flashmob! Ma ci prendiamo in giro?».

«Lo abbiamo detto in tutte le lingue: bisogna STARE A CASA, STARE A CASA, STARE A CASA!!! Ma con il proprio nucleo familiare, non in 15/20! E lo dico anche per tutti quelli che in questi giorni stanno andando dal macellaio a prendere chili e chili di carne per grigliate e scampagnate. Chissà cosa ne pensano i medici che si stanno dannando l’anima per curare i pazienti in terapia intensiva o a Malattie Infettive. Chissà cosa ne pensano i familiari di chi, purtroppo, ha perso la vita. Chissà cosa ne pensano tutti coloro che devono sacrificare la propria attività. No, signori, così non si fa. Queste sono le cose che mi fanno – scusatemi il termine – incazzare.

I controlli procederanno A TAPPETO, su tutto il territorio comunale, sia con posti di blocco sia con operatori in borghese. La battaglia è dura, serve aiuto, ma qualcuno sembra non averlo ancora capito!!!»

