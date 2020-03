Coronavirus, Francesco Facchinetti arrabbiato con gli influencer: «Nulla in testa, la colpa è mia. Prenderò provvedimenti»

A parlare nelle ultime ore ci ha pensato Francesco Facchinetti, attentissimo alla vicende del Coronavirus, diffondendo dati e qualche consiglio e anche rimprovero, se necessario, a blogger e influencer, ovvero alcuni dei suoi “pupilli” nati sulla rete.

Francesco infatti, che già inizialmente quando il virus era agli inizi si era prodigato per difendere un signore di origini cinesi dall’aggressione di due giovani, questa vola si è arrabbiato con gli influencer che avrebbero sottovalutato e non poco le ordinanze disposte dallo stesso governo.

In rete infatti circolano una marea di filmati di giovani in giro per le città, nonostante le norme impongano tassativamente meno contatti sociali possibili. Francesco promette dei provvedimenti:

“Chiedo scusa – ha riportato sul social – per avere reso celebri blogger, influencer che, non avendo nulla nella testa, dicono cose sui social tipo “Ma io me ne vado in giro, tutto questo è esagerato”… Purtroppo queste persone hanno milioni di followers e la colpa è mia. Prenderò provvedimenti #iostoacasa”…”

