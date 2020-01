Coronavirus, il bilancio sale a 213 vittime a Wuhan, 32 casi in Italia. Foto inedite

Il bilancio dell’epidemia di coronavirus è salito a 213 morti in Cina, mentre i nuovi casi registrati giovedì sono 1.982, con un totale di 9.692 infezioni confermate. Secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese, 42 delle 43 nuove vittime sono state registrate nella provincia dell’Hubei, da dove è iniziato il contagio.

E a Wuhan, epicentro dell’epidemia, si registrano anche casi di persone morte per strada. Come riferito dai fotoreporter di Afp, un uomo di circa 60 anni è deceduto per strada senza che nessun passante facesse nulla per soccorerlo. Solo dopo mezz’ora è intervenuta una squadra di infermieri che ha portato via il corpo e disinfettato il marciapiedi.

Usa, settimo caso di contagio accertato

Un settimo caso di coronavirus accertato negli Stati Uniti, ancora una volta in California, nella città di Santa Clara. Lo rendono noto i Cdc, l’autorità sanitaria federale.

In Spagna confermato primo caso di contagio

Il Centro nazionale spagnolo di microbiologia ha confermato il primo caso positivo di coronavirus in Spagna. Il ministero della Salute ha informato che si tratta di uno dei campioni inviati da La Gomera, nelle Canarie. Il paziente è ricoverato e isolato in un ospedale dell’isola. Si tratta di una delle cinque persone che erano sotto osservazione dopo essere state in contatto in Germania con un paziente a cui era stata diagnosticata un’infezione del virus.

Primo bambino contagiato

Intanto c’è un primo bambino contagiato dal coronavirus in Germania, ha reso noto il ministero della Salute del Land della Baviera. Si tratta del figlio di un dipendente della ditta Webasto di cui ieri era stato annunciato il contagio. Finora in Germania i casi confermati sono sei, tutti collegati all’impresa bavarese che aveva ospitato una donna cinese risultata poi affetta dal virus una volta rientrata nel suo Paese.

Dichiarato lo stato di emergenza in Italia

Spallanzani, condizioni coppia discrete – Risultano ricoverati 2 pazienti positivi al test. Coppia cinese proveniente da Whuan. La moglie è in condizioni discrete, con interessamento polmonare e un po’ di febbre. Il marito ha un interessamento polmonare più pronunciato. E’ quanto emerge dalla conferenza stampa allo Spallanzani. In tutto sono ricoverati 12 pazienti provenienti dalle zone della Cina. Presentano sintomi modesti e sono sottoposti a test: altri 9 sono sti isolati e già dimessi dopo il risultato negativo. Altri 20 asintomatici che hanno avuto contatti primari con la coppia sono in osservazione.

