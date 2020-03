Coronavirus, il deejay Graziano Fanelli racconta l’incubo vissuto: «Ho visto compagni di stanza morire»

Graziano Fanelli è un deejay noto di Radio StudioPiù. Per tanti è una voce molto conosciuta nel mondo della radio ed è particolarmente popolare per le tantissime serate in discoteca a Brescia, dove vive e lavora. Graziano è una delle persone sopravvissute al Covid19 e ora che è guarito ha voluto raccontare l’incubo che ha vissuto, intervistato anche dal TG1.

Una bruttissima esperienza, un inferno passato nel reparto di terapia intensiva degli Ospedali Civili di Brescia. In un lungo post su Facebook l’uomo ha voluto raccontare cosa si prova a vivere il coronavirus.

Il post è molto commovente. Ecco le parole di Graziano Fanelli:

Ciao Amici Scrivo questo post per ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino in questo periodo. Il 26 febbraio sono entrato all’ospedale di Desenzano e il 27 mi hanno diagnosticato una polmonite con Covid19! Mi hanno trasferito immediatamente in ambulanza al civile di bs, infettivi. li ho iniziato la mia battaglia contro questo maledetto virus. Ho visto compagni di stanza guarire,trasferiti in rianimazione,e anche morire. 15 giorni di battaglia assieme a medici e infermieri, antibiotici,ossigeno,emogas,saturazione,rischio di intubazione,ma sono riuscito a superare i momenti piu difficili,poi finalmente sono stato dimesso e sono in isolamento vicino a casa fino al 30 marzo. Comincio a ringraziare mia moglie,Sabrina Paglia,che mi è sempre stata vicina in tutto x tutto,il mio medico Daniele Parolini che mi è stato vicino fin dai primi giorni,ringrazio tutti i medici e infermieri,partendo dal pronto soccorso di Desenzano , tutti i medici e infermieri degli infettivi di bs che si sono presi cura di me,un ringraziamento speciale al dott. Emanuele Foca che oltre con le cure mi ha sempre aiutato con la sua carica da guerriero contro questo virus sconosciuto! ringrazio la mia famiglia,sempre presente,i colleghi,Claudio Tozzo ,tutta la Radio,gli amici che sapevano,un grazie speciale a Walter Massa che ha sempre portato avanti il programma come nulla fosse nel rispetto della mia privacy. Ringrazio mio cugino Ivan Favalli per il supporto concreto per il mio isolamento post ricovero.Venerdi ho ricominciato a fare il Morning Fever,un piccolo passo verso la normalita’.Spero che questo incubo finisca presto e torniamo tutti il prima possibile a sorridere stare insieme e divertirci. Grazie a tutti…. Graziano Fanelli.

