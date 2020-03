Coronavirus, il Paziente 1 respira da solo: «Non è più in terapia intensiva»

Notizia positiva legata al Covid19. «Il paziente 1 è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. È stato cioè ‘stubato’ in quanto ha iniziato a respirare autonomamente». A rivelare tutto questo è stato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

L’uomo di 38 anni manager dell’Unilever è ricoverato a Pavia, mentre sua moglie, incinta di 8 mesi, ha fatto ritorno a casa da un paio di giorni dopo essere stata ricoverata al Sacco.

Mattia, 38ene, è un podista e gareggia per il Gp Codogno, correndo maratone e mezze maratone in giro per tutto il nostro paese. Nonché giocatore, in un club amatoriale della zona di Codogno.

