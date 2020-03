Coronavirus, il titolare di un bar è disperato: «Temo lo sfratto, se succede mi sparo. Stamattina ho fatto solo 15 caffè»

Il Coronavirus continua a spaventare e la decisione per decreto di limitare il più possibile gli assembramenti, sta obbligando di fatto gli esercizi commerciali come bar, ristoranti ecc.. a rimanere chiusi o comunque lavorare meno del consueto. Un sacrificio che serve tassativamente attuare per contrastare il più possibile i contagi e debellare un’epidemia che sta mettendo KO l’intero paese italiano.

A Bari il gestore del noto bar della Posta, vicino all’Ateneo, si è letteralmente sfogato con l’agenzia ANSA sulla sua situazione complicata, e le sue parole sono a dir poco preoccupanti.

loading...

«Ho appena parlato con il mio consulente del lavoro, se avessi una pistola e il coraggio mi sarei già ucciso. Ma non avendo né l’una, né l’altro, lavoreremo finché dura», rivela Antonio De Martino, proprietario del locale, che a causa del Covid19 e con le restrizioni imposte per contenere il contagio, sta perdendo una marea clienti in questi ultimi giorni. «Temo lo sfratto – afferma il gestore – per questo locale pago quattromila euro di affitto, ma da stamattina ho fatto solo 15 caffè».

«Il proprietario dell’immobile proprio oggi è venuto a ricordarmi che devo pagare l’affitto, ma come devo fare?», continua. «Mi hanno rateizzato la bolletta dell’Enel, ma da registrare scontrini per 600 euro al giorno siamo passati si e no a 150 euro. E mi reputo fortunato perché ho pochi dipendenti, ma altri, poco distante da qui, ne hanno 30». «È una tragedia – conclude – non sappiamo a chi chiedere aiuto».

Commenti

commenti