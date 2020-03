Coronavirus, il viceministro Sileri a Non è l’Arena: «Ho lafebbre alta, ho perso olfatto e sapore. Non è stata una sola influenza»

«Non è stato grave come per chi è ricoverato o, peggio ancora, per chi è morto». Sono queste appena menzionate le primissime parole dopo un bel po’ di giorni del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, risultato positivo al test sul Covid19. Intervenuto nelle ultime ore da Massimo Giletti a Non è l’Arena ha voluto raccontare la sua esperienza, i sintomi avuti e in particolar modo i momenti più critici della malattia.

Ecco le sue parole:

loading...

«Non è stata una semplicissima influenza, ho perso olfatto e sapore – ha raccontato – Sono in attesa di fare i tamponi per certificare la guarigione, è andata bene così». I primi sintomi sono stati il «bruciore agli occhi e la perdita di sapore – ha proseguito – i giorni precedenti sono stato a Milano e ho compreso. Difficile capire però come mi sia contagiato».

Poi l’improvviso e repentino sviluppo della malattia. «È salita la febbre alta e ho fatto il tampone – ha rivelato- Il mio primo pensiero è stato per mia moglie e mio figlio e per i miei collaboratori. Ho avuto la febbre alta e dei momenti difficili, ma poi è andata meglio».

Commenti

commenti