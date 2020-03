Coronavirus, in fuga dalla zona rossa: da Milano a Roma in taxi per un prezzo folle di 1200 euro

Da Milano direzione Roma in taxi, alla cifra assurda di 1200 euro, per poter fuggire il prima possibile dalla zona rossa del coronavirus e tornare a casa: la protagonista di questa incredibile vicenda è una giovane di 30 anni, Michela, che dalla sua abitazione situata nel milanese ha telefonato un taxi e ha domandato di spostarsi per un totale di 600 km.

Ha rivelato il tutto all’ANSA, che ha intervistato il tassista, di nome Melchiorre, che ha accompagnato la ragazza nel suo lungo viaggio in fuga dal Nord Italia per tornare dalla propria famiglia.

«La radio mi ha avvisato che la corsa era per Roma e mi ha chiesto se ci fossero problemi – rivela il tassista, che guida il taxi “Como 47” – Io l’ho accettata senza pensarci è il mio lavoro. Ovviamente, prima di partire, ho chiesto alla ragazza se sapeva a che spesa sarebbe andata incontro. Lei si era già informata e non si è scomposta».

Alle ore 22:30, il tassista parte. In giro non c’è nessuno da molti giorni, il lavoro inizia a scarseggiare pure per i taxi. Solo la stazione Centrale è piena di persone che vogliono scappare dalla zona rossa. Ma Michela vuole rimane tranquilla, neanche lo ha cercato il treno, ha optato per il taxi. Preleva il denaro e dopo la mezzanotte, ce ne vogliono per arrivare nella capitale.

«Sono abituato a viaggiare di notte, ho la musica che da sempre mi tiene compagnia – spiega Melchiorre – Non avevo sonno. Lei invece a un certo punto si è addormentata».

600 KM sono molti, in particolare se hai iniziato a lavorare alle 17. Alle ore 4:30 del mattino la scritta Roma sulle indicazioni stradali si fa sempre più grande. Ultimissimo casello autostradale e casa per la ragazza a pochi KM. Destinazione Balduina, e l’aria sa già di famiglia.

«È scesa la mamma per pagare la corsa, 1.200 euro, anche se la ragazza aveva pagato quasi tutto – rivela il tassista – Ho tirato giù una valigia grande e una piccola e le ho salutate».

Michela e la madre si sono avviate a casa, mano per mano. La voglia di normalità è in una situazione anomala è tanta. Il tassista rimette in moto la sua auto. A Roma c’è freddissimo la mattina presto. Tuttavia gli uccelli hanno iniziato ad annunciare l’alba. Sul lungotevere non c’è neanche un auto.

«Quanto è bella Roma, mi sono ritrovato a dire a voce alta. I palazzi si riflettevano sul fiume, e intorno c’era aria di normalità. Quella che manca a Milano, dove dovrò tornare». Ma quella è un’altra storia, i bar stanno iniziando ad aprire: «Un cornetto e un cappuccino, grazie. Anzi, due cornetti​».

