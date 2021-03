Coronavirus, in India è record di Contagi, ecco quali sono i motivi

Coronavirus, è picco di Contagi in India. Mai registrati numeri così “ampi” dall’inizio della Pandemia. Secondo il bollettino del ministero della Sanità indiana oggi si sono registrati 22.854 nuovi contagi. Mai un numero così alto dall’inizio di quest’anno. Il 90% circa dei casi si concentra press’a poco in 6 stati: Maharashtra e Kerala, Punjab, Karnataka, Gujarat e Tamil Nadu.

Coronavirus, India “martoriata” dalla Pandemia

A causa della situazione critica, nel distretto di Nagpur, in Maharashtra, è stato imposto di nuovo il lockdown. Per il resto nel paese non verrebbero rispettate le norme per la non diffusione del virus. Non si manterrebbero le distanze di sicurezza. Le cerimonie religiose cui partecipano centinaia di persone, non sarebbero state sospese. L’India è al secondo posto al mondo per la diffusione del contagio. Seconda solo agli Stati Uniti. La campagna vaccinale proseguirebbe senza portare ancora ai risultati sperati. Ad oggi eseguite all’incirca 25 milioni di immunizzazioni in tutto il Paese