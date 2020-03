Coronavirus in Italia, ieri 475 morti e 2.648 contagiati: 1000 guariti in più. Borrelli: «Contenere il più possibile gli spostamenti»

Altri 475 morti nella giornata di ieri causa Covid19. L’aumento quotidiano due giorni fa era stato di 345. Il numero complessivo delle vittime sale cosi a 2.978. I dati sono stati forniti come al solito da parte del commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel consueto bollettino delle 18 durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

I malati sono in totale 28.710, 2.648 in più di avanti ieri – due giorni fa l’incremento ammontava a 2.989 -, 12.090 sono in quarantena domiciliare. Il numero totale dei contagiati – compresi guariti e persone morte – è arrivato a 35.713. La miglior notizia viene senz’altro dai guariti: sono 4.025 le persone guarite, 1.084 in più di avanti ieri.​ Due giorni fa i guariti erano solo 192.

loading...

«I guariti sono oggi 1084 in più, un numero veramente importante, che li porta in totale a 4025, più 37% rispetto a ieri», ha voluto evidenziare Borrelli. «Ci sono 2648 positivi in più, per un trend stazionario in questa settimana», aggiunge. «È necessario contenere al massimo gli spostamenti», prosegue Borrelli. «I dati di oggi ci fanno pensare positivo, ma vanno adottati comportamenti corretti».

Commenti

commenti