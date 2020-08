Coronavirus in Italia, istituita prima zona rossa post lockdown

In seguito ad alcuni contagi di coronavirus, il sindaco Valter Chiappini ha deciso di istituire una zona rossa nella frazione di Casamaina in Abruzzo

La prima “zona rossa” in Italia dopo la fine del lockdown per l’emergenza coronavirus si trova in Abruzzo, più precisamente a Lucoli, nella frazione di Casamaina. Lo scrive ‘Il Messaggero’. Dalla mezzanotte di oggi e per almeno cinque giorni (anche se la Regione ne consigliava quindici), questa frazione, che lo scorso 11 agosto ha conosciuto “l’incubo del Covid-19” e che poi ha registrato 12 contagi, è “zona rossa”, con divieto di allontanamento, sospensione delle attività non essenziali, chiusura dei parchi e delle zone sportive. Consentiti solo i rientri a casa per chi si trova fuori.

Il primo caso di coronavirus, come detto, è stato registrato l’11 agosto: si tratta di un 40enne che vive in Trentino e che è tornato in paese. Stando a quanto ricostruito, potrebbe essere stata “fatale” una vacanza in Sardegna. Le procedure di tracciamento hanno individuato un’altra positività (la mamma).

Nel frattempo, però, il 22 agosto un ristorante della zona ha annunciato la chiusura per la “positività al Covid-19 di una collaboratrice”.

In questo caso, si tratta di una ragazza che vive nella frazione di Casamaina da una quindicina di anni. Il lavoro di ricerca dei contatti più stretti ha permesso di scoprire la positività del marito, della cognata, dei due suoceri e del figlio di 8 anni. Complessivamente, il contagio ha riguardato tre famiglie. Nessuno sta male, sono tutti in isolamento domiciliare.

Il sindaco Valter Chiappini ha deciso di invitare la cittadinanza a uno screening di massa.

Le parole del primo cittadino, riportate da ‘Il Messaggero’: “Abbiamo fatto 147 tamponi. Con grande senso civico si sono presentati non solo i residenti, ma anche i dimoranti. Questo allungherà un po’ le procedure per avere gli esiti. C’è anche il weekend di mezzo”.

Per evitare altri tre-quattro giorni di rischi e tensioni, il sindaco ha deciso di istituire la “zona rossa” nella frazione di Casamaina.

Chiappini ha spiegato: “Non potevo aspettare, mi avrebbero potuto accusare di non aver arginato il contagio”.

I primi 18 risultati sono già arrivati: tutti negativi, compreso il test a cui si è sottoposto il sindaco stesso. Per gli altri servirà ancora del tempo.

