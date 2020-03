Coronavirus in Italia, nelle ultime ore 133 morti: sono 366 le vittime totali

Nelle ultime ore in Italia ci sono stati ben 133 morti a causa del Coronavirus: sono in totale 366 le vittime. Ad annunciarlo come al solito è stato Borrelli commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli, durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile di Roma.

Tra i morti di ieri 133 se ne registrano in Lombardia, due nella regione Lazio, uno in Puglia e uno in Friuli Venezia Giulia.

I ricoverati malati sono stati complessivamente 650 in terapia intensiva per il Codiv-19, mentre sono 622 le persone che fortunatamente sono guarite, 33 in più di sabato.

