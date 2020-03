Coronavirus in Rai, giornalista positivo al test: era stato di recente Veneto. Sospetti anche su un secondo dipendente

Nelle ultime ore la Rai ha rivelato che è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus fra i dipendenti dell’azienda: parliamo di un giornalista che era stato per lavoro di recente in Veneto. Fra i corridoi di Saxa Rubra si vocifera anche di un altro caso sospetto: si tratterebbe di un montatore video tornato solo qualche giorno fa dall’Iran, ma ancora di ufficiale non c’è niente.

Il giornalista, che è stato in trasferta nella zona gialla, non ha avuto nessun tipo di accesso ai presidi aziendali negli ultimi 10 giorni. Ora come ora si trova ricoverato allo Spallanzani, dove è risultato positivo al primo tampone. Le sue condizioni non sono critiche.

